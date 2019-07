Campanha do Agasalho no Fórum de Caratinga

Iniciativa do Cejusc busca amenizar o frio à população em situação de rua

CARATINGA- O frio tem sido intenso em Caratinga nos últimos dias. Nesse período, a preocupação com a população em situação de rua é intensificada, uma vez que essas pessoas ficam desprotegidas e expostas ao tempo, o que pode causar sérios danos à saúde.

Atentos à esta realidade, servidores do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), setor do Fórum Desembargador Faria e Sousa, deram início a uma campanha para arrecadar roupas e acessórios de inverno (agasalhos, cobertores, meias, toucas e cachecóis), adulto e infantil.

De acordo com Cairo Gianini, estagiário do Cejusc, os servidores acompanharam apreensivos os noticiários sobre pessoas que vieram a óbito neste inverno, dormindo nas ruas. “Esta iniciativa surgiu após vermos notícias de muitos moradores de rua ao longo do nosso País, morrendo diante do forte frio. Posto isso nós resolvemos fazer uma campanha curta para tentar amenizar o sofrimento dos moradores de rua de Caratinga”.

As doações podem ser feitas de 8h às 18h. Os pontos de doação são o Cejusc, situado no 2° andar ou ainda na recepção e na direção do foro. “Também estamos recebendo doações em dinheiro diretamente na redação com a Jéssica, posteriormente será prestado conta dos valores doados. Estaremos comprando edredons, cobertores, roupas de frio para distribuir no dia das entregas”.

A campanha teve início na quarta-feira (10) e seguirá até a segunda-feira (15). Em poucos dias, a adesão tem sido bastante positiva, como afirma Cairo. “Já estamos com bastante colaboradores abraçando nossa campanha. Mas, a campanha é aberta para a população de Caratinga e regiões vizinhas que queiram abraçar essa causa’.

A entrega dos materiais arrecadados será realizada após o expediente do Fórum, no dia 15 de julho. Os voluntários já identificaram os principais pontos de aglomeração deste público, onde irão percorrer e realizar este ato solidário. “Vamos sair distribuindo ao longo da cidade. Tem outros colaboradores abraçando a nossa ideia, alguns que vão distribuir alimentação e toda ajuda é bem-vinda. Convido a todos que abracem essa campanha tão nobre e nos ajudem a ajudar”, finaliza.