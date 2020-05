Caminhão derruba poste no bairro Floresta

CARATINGA – É a segunda vez que moradores do Floresta ficam no prejuízo com caminhoneiros que erram o caminho e ao invés de seguir pela BR, acabam entrando no bairro. Na manhã de ontem, um caminhão carregado com uma máquina agrícola passou por várias ruas arrebentando fios e quando o motorista tentava ir embora, ao passar próximo à praça principal acabou derrubando um poste que ficou atravessado na rua.

Os moradores ficaram revoltados e não permitiram que o caminhoneiro fugisse e acionaram a polícia. O caminhoneiro confessou que realmente errou o caminho, e foi liberado depois de apresentar os documentos.

PREJUÍZOS

Diversos moradores ficaram sem energia elétrica e sem internet, mas para o senhor Valter Pereira de Andrade, 69 anos, morador do bairro há dez anos, o prejuízo foi maior. “O caminhão entrou com uma carga muito alta e atingiu a fiação, ele chegou a derrubar poste, estragou meu padrão e fiquei no prejuízo, estou com 1.700 picolés que vão derreter. O caminhoneiro estava agindo de má-fé, ele retirou os fios e estava indo embora, mas não deixamos”, disse senhor Valter.