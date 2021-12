CRAS Esplanada- (33)3329-8100 Prefeitura realiza atualização de dados para concessão de descontos e isenções em instituições de Ensino Superior

CARATINGA– A equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social iniciou o processo de atualização de dados e inclusão cadastral no Cadastro Único, daquelas pessoas que desejam obter descontos e isenções em taxas e mensalidades de instituições privadas de ensino.

Vale ressaltar que para a concessão dos descontos, as famílias devem se enquadrar no perfil de renda mensal total de até 3 salários mínimos.

Para atualizar os dados, ou realizar novo cadastro, os interessados devem ir até o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), da área de referência, de 8h às 17h, até o dia 21 de janeiro de 2022, e levar os seguintes documentos com respectivos xerox:

-Conta de luz atualizada;

-Certidão de nascimento, casamento ou óbito;

-Carteira de identidade;

-CPF;

-Carteira de trabalho ou contracheque;

-Título de eleitor ou comprovante de votação;

-Declaração escolar de crianças de 06 a 17 anos.

Para esclarecimento de dúvidas, entrar em contato com a Diretoria de Gestão de Benefícios e Programas Sociais através do telefone (33)3329-8115 ou com os Centros de Referência em Assistência Social:

CRAS Santa Cruz- (33)3329-8094

CRAS Aparecida- (33)3329-8148