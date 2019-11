Buteco é Coisa Nossa começa nesta quinta-feira (14)

Estrutura já está sendo montada para receber o público até o sábado (16) na Praça da Estação

CARATINGA- O sucesso do Circuito de Bares, realizado nas últimas semanas pela Prefeitura de Caratinga, impulsiona o público para a grande festa de encerramento do Buteco é Coisa Nossa. Entre quinta-feira (14) e sábado (16), a festa será na Praça da Estação.

De acordo com Ramon de Carvalho, turismólogo da Prefeitura de Caratinga, o balanço da primeira etapa da festa é bastante satisfatório. “O Circuito de Bares superou todas as nossas expectativas mais uma vez. Recebemos um público médio de 500 pessoas por boteco, visitamos 10 bares que abraçaram esse evento com a gente, não tivemos nenhuma ocorrência policial durante esses 10 dias e valorizamos a cultura e a gastronomia local”.

Para festa na Praça da Estação, Ramon cita as atrações musicais que estão previstas. “Na quinta-feira, a partir das 18h, os portões já estarão abertos, teremos três apresentações musicais, encerrando com o show da Banda Lurex Queen Cover. No dia 15 temos mais três atrações, sendo que a última atração é o Bolêros, eles vêm para fazer um show completo para abrilhantar o evento. E, no dia 16, no sábado, temos quatro apresentações musicais, sendo que a última é o show do Gabriel Gava, o mais esperado do evento”.

A estrutura completa já está sendo montada na Praça da Estação. “A Praça está sendo coberta, como todos os anos a gente faz no Buteco é coisa nossa, justamente por causa de ser um período em que a gente está sujeito às chuvas, pra o conforto das pessoas que vierem. A Praça vai ser toda fechada, as portarias com segurança, revista com detector de metal, aqui dentro não será nada comercializado em garrafas de vidro, a bebida será toda comercializada em lata, os copos de acrílico. Preparamos um ambiente para receber as famílias de Caratinga e região com a maior segurança e tranquilidade possível”, afirma Ramon.

O prefeito Dr. Welington fala da importância de incentivar o entretenimento, principalmente, proporcionar opções de lazer ao público dentro do próprio município. “Nos sentimos extremamente satisfeitos com o que foi programado e realizado, confiamos na equipe para esse evento e eles realizaram com desenvoltura tamanha que o sucesso foi percebido por todo mundo. Sabemos que todos nós como caratinguenses, seres humanos, além das nossas atribuições do dia a dia, dos trabalhos; é importante que tenhamos também momentos de lazer. Encontramos nessa programação uma maneira de estar trazendo entretenimento para a população”.

O chefe do executivo deixa o seu convite para que o público prestigie o evento. “Gostaríamos de convidar toda a população para que se faça presente aqui a partir de quinta-feira, onde estaremos fazendo literalmente o encerramento do evento. A festa é para todos nós, a entrada é gratuita e esperamos que realmente a população compareça e prestigie”.