Nathan Vieira Trio promove show de carnaval em Caratinga

CARATINGA- Nathan Vieira, Pablo Bragança e Gabriel Vidigal. Este é o Nathan Vieira Trio. No domingo de carnaval, dia 23 de fevereiro, eles promovem o show “Bloco do Roque”.

“Esse show, que é um bloquinho, aconteceu na brincadeira com a chegada do carnaval e resolvemos promover alguma folia. Mas tinha que ser com nossa cara! Daí a ideia de transformar algumas canções conhecidas de outros carnavais em uma pegada Rock ‘n’ Roll sem deixar de colocar os clássicos nacionais e internacionais que já fazemos, e acrescentamos ainda umas canções conhecidas de samba-rock”, destaca Nathan Vieira sobre o repertório do bloco.

Segundo os organizadores, o nome Bloco do Roque tem um sentido duplo. É uma brincadeira e até uma homenagem carinhosa ao famoso assistente de palco do programa Silvio Santos. Quem não se lembra do famoso bordão: “Roooooquêeeee” que ele sempre fala? Isso tá na memória de todo mundo que assiste ao programa no domingo. E a pegada de Rock que o Nathan Vieira Trio se propõe a fazer junto da data do carnaval, já batizou o bloco naturalmente.

“A ideia é ser um show pra toda a família. Por isso o horário no fim da tarde, pra poder trazer a criançada pra pular com a gente. Deixamos a fantasia livre pra quem quiser usar ou não, isso fica à escolha dos nossos foliões”, enfatiza Pablo Bragança.

O trio sobe ao palco para uma apresentação em formato elétrico, ou seja, guitarra, baixo e bateria na mais clássica das formações do Rock n’ roll. É uma apresentação diferente, somente com canções conhecidas, porém ao mesmo tempo intimista onde se espera uma grande interação banda e público.

“A ideia do Bloco do Roque foi tão maneira, que já estamos agendados em outras cidades para fazer pré-carnaval. Pra Caratinga, a gente tá esperando muita diversão pra esse evento. As parcerias com o Bar do Piniquinho oferecendo a estrutura, o aplicativo Delivery Much e a loja Dona Clô somaram forças pra viabilizar financeiramente o evento. Vai ser uma festa bonita e super legal de participar com a família”, completa Nathan Vieira.

O show Bloco do Roque com Nathan Vieira Trio será realizado domingo dia 23 de fevereiro, a partir das 16h, no Bar do Piniquinho anexo ao CTC, em Caratinga. Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos a R$ 15,00 diretamente com os músicos, na Loja Tribu’s e no Bar do Piniquinho.