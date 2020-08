Bebê de 11 meses que sofreu acidente tem morte encefálica

CARATINGA – A criança de 11 meses, que sofreu um acidente automobilístico junto de sua família na madrugada do último domingo (9), teve morte encefálica na madrugada desta quarta-feira (12).

Uma aeronave do Corpo de Bombeiro Militar esteve na manhã desta segunda-feira (10) em Caratinga para realizar a transferência da bebê da UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do hospital Nossa Senhora Auxiliadora, para o João XXIII em Belo Horizonte, mas devido ao estado crítico da criança, a transferência não foi possível.

Até o final dessa edição, o hospital não tinha informado se os aparelhos foram desligados.

O ACIDENTE

O acidente aconteceu na MG-329, estrada que liga Caratinga a Bom Jesus do Galho, próximo ao aterro sanitário.

Reinaldo Carlos de Freitas, 26 anos, estava viajando com a esposa Geralda Cristina Costa, e a filha, quando ao passar pelo local do acidente, teria dormido ao volante, saiu da pista e bateu numa árvore.

Reinaldo, que é inabilitado, sofreu um corte no rosto, a esposa Geralda, que está grávida de cinco meses, teve escoriações na face. Já a bebê, que estava no colo da mãe no momento do acidente, teve múltiplas fraturas e afundamento do crânio.