Bandidos fazem reféns e roubam 50 sacas de café e maquinários

CARATINGA – Cinquenta sacas de café, sete roçadeiras com derriçadeira, dois sopradores de folhas, uma motosserra, R$200,00, uma furadeira e três aparelhos de celular foram roubados no Córrego São Silvestre, zona rural de Caratinga. O crime aconteceu na noite de quarta-feira (10), porém a Polícia Militar só foi comunicada do fato nesta quinta-feira (11).

De acordo com informações do proprietário à Polícia Militar, entre sete e oito indivíduos encapuzados, sendo dois armados, renderam o caseiro e seus familiares no interior da residência e em seguida, pegaram a chave do galpão, fizeram ligação direta no caminhão e colocaram as sacas de café e demais itens no veículo.

Os ladrões evadiram usando o caminhão, sendo que dois ficaram na casa com os reféns até por volta das 4h, e em seguida, eles deixaram a propriedade.

A Polícia Militar fez rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.