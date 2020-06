Balança Comercial registra superávit em meio à pandemia

CARATINGA- O saldo da balança comercial de Caratinga registrou superávit de US$ 28,88 milhões no acumulado dos cinco primeiros meses de 2020, de acordo com os dados divulgados pela Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (Secint) do Ministério da Economia.

Mesmo considerando a situação econômica causada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as exportações somaram US$ 29 milhões, sendo um aumento de 19,2% em relação ao mesmo período de 2019. Já as importações que registraram US$ 0,1 milhão representam uma queda de quase 50%, se comparado de janeiro a maio do ano passado.

Na corrente de comércio (soma das exportações e importações), o valor foi de US$ 29,11 milhões, um incremento de 18,6%.

PRODUTOS E PARCEIROS COMERCIAIS

O produto responsável pelas exportações no município foi o café, que alcançou, principalmente, os mercados dos Estados Unidos (29%), Alemanha (15%), Itália (13%) e Austrália (11%).

Já em relação à visão geral dos produtos importados, destaca-se o setor de máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios. A maior participação (42%) foi das chamadas ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (elétrico ou não elétrico) incorporado, de uso manual. Também os produtos plásticos e borracha; bem como luvas, mitenes e semelhantes, que tiveram tarifa de importação zeradas pelo governo.

A maioria das importações se concentrou na China (72%), sendo ainda 26% em Israel e o restante na Itália.