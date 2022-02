Aversão ao Conhecimento

É inegável a facilidade que temos hoje para buscar e alcançar o conhecimento. Todos aqueles que se decidem pela busca do conhecimento e do saber, encontram hoje acesso fácil, rápido e, até de certa forma, irrestrito, à uma enorme quantidade de materiais que os auxiliarão durante essa busca. Mas, mesmo diante de tanta facilidade, uma triste realidade tem se instaurado no Brasil; a total falta de interesse da maioria da população pela busca do saber.

Nunca na história da humanidade houve tanta facilidade e acesso ao conhecimento quanto na geração em que estamos, e em contrapartida, pelo menos em nosso país, nunca se observou tanta aversão ao mesmo. Parece que, na cabeça de muitos, quanto mais fácil é para alcançar alguma coisa, menos valor tal coisa tem.

Infelizmente, para muitos a vida de estudos começa e termina dentro das instituições educacionais e que, fora desses recintos, é praticamente um atentado para com tais pessoas falar com elas sobre estudos. Assim, crescemos com uma classe de “estudantes” que pensam que o saber e a vida de estudos está condicionada e restrita pura e tão somente dentro das instituições, e que, como consequência, muito dificilmente terão seus horizontes intelectuais expandidos além do que aprenderam dentro do recinto estudantil.

Essa falta de interesse na aquisição de conhecimento se dá de várias formas: seja no estudante universitário que visa unicamente o seu diploma, sem se importar realmente com o aprendizado e a aquisição do conhecimento, seja nos inúmeros alunos que, depois de deixarem o recinto estudantil, seja de qualquer nível, e seja por qual motivo for, abandonam total e completamente seu contato com os livros e qualquer material ou atitude que se volte para os estudos, ou os faça lembrar do ambiente escolar. Essas são algumas dentre muitas atitudes que, juntas, ajudam para o crescimento do descaso para com os acontecimentos em nossa sociedade, que encontram alguns de seus motivos na falta de alternativas para a execução de mudanças necessárias, não por que tais alternativas não existam, mas, por que aqueles que poderiam, e deveriam, encontrá-las e colocá-las em prática, são totalmente incapazes de vê-las, devido à sua visão enormemente restrita pela falta de conhecimento derivada da educação grotescamente limitada.

Como cidadãos brasileiros, precisamos romper com essa aversão aos estudos que têm se instaurado em nossa sociedade. Precisamos de mudanças em nossos parâmetros sociais, e a cultura tem um enorme papel nas mudanças a serem desempenhadas, e tais mudanças começam a partir de cada um de nós, quando decidimos expandir nossos horizontes através de nossa cultura pessoal. O conhecimento transforma, tanto pessoalmente quanto socialmente, e as mudanças que tanto precisamos virão a partir dele.

Wanderson R. Monteiro

(dudu.slimpac2017@hotmail.com)

São Sebastião do Anta – MG