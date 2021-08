AVANÇO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

Mais de 50 mil pessoas já foram imunizadas e Caratinga recebe mais doses

CARATINGA- O Governo de Minas finalizou, nesta segunda-feira (30), a distribuição do 43º lote de vacinas contra covid-19 às Unidades Regionais de Saúde (URSs). A operação foi iniciada em 27/8, com a entrega dos imunizantes para as regionais de Barbacena, Belo Horizonte, Diamantina, Itabira, São João del-Rei e Sete Lagoas.

Caratinga e municípios da região receberão doses da Pfizer e CoronaVac. O município de Caratinga, até a sexta-feira (20), havia imunizado contra a covid-19 53.702 pessoas com a primeira dose, 19.313 com a segunda dose e 1.430 com dose única.

Teve início ontem, a vacinação de pessoas, sem comorbidades, a partir de 18 anos. As Unidades Básicas de Saúde funcionam de 8h às 10h30 e de 13h às 16h. Aquelas pessoas que moram em áreas descobertas por PSFs devem procurar a Unidade V, de 8h às 16h para receberem a vacina.