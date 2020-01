Aulas da rede municipal começam na próxima segunda-feira

Entre cinco e seis mil alunos são esperados nas escolas e creches

CARATINGA- O ano letivo 2020 para a rede municipal de ensino começa na próxima segunda-feira (3). A informação foi confirmada pelo secretário de Educação Diego Oliveira.

Conforme Diego, a Prefeitura está preparada para receber entre cinco e seis mil alunos nas escolhas e creches. “Sabemos que o nosso município não diferente das demais cidades passa por uma situação difícil nas questões das chuvas, mas, graças a Deus Caratinga tem sido poupada digamos assim. No nosso calendário municipal as nossas aulas começam agora a partir da próxima segunda-feira, 3 de fevereiro, normalmente”.

Apesar das chuvas intensas do fim de semana que causaram transtornos na sede e área rural, o secretário acredita que o cronograma não sofrerá alteração. “Na sexta-feira vamos fazer uma reunião administrativa com as nossas diretoras, coordenadoras pedagógicas até para sentirmos de fato como está, aparentemente está tudo normal. Tivemos em alguns distritos, o volume da água acabou prejudicando, mas, agora com a estiagem está voltando ao normal, o que leva a crer que não teremos nenhum problema. Nossas escolas e também creches vão iniciar e qualquer situação adversa vamos dar os avisos, mas acreditamos que será com o pé direito, tudo dentro dos conformes”.

Os pais de alunos do distrito de Dom Lara estão receosos com o retorno das aulas, pois a escola está com danos estruturais. Diego justifica o que tem atrasado as obras naquela localidade. “Devido a fortes chuvas no ano passado o telhado cedeu; temos 45 unidades, dentre escolas e creches, uma demanda muito grande e não temos um número de funcionários que gostaríamos de ter. Então, não conseguimos atender na proporção que a gente gostaria. E temos uma situação também de licitação, uma empresa pegou mas está tendo algumas dificuldades, tem uma escola em São Cândido que estamos fazendo um trabalho já há algum tempo, então, estamos tentando justificar a contratação tanto de pedreiro como ajudantes e tão logo a gente consiga vamos dar prioridade à escola municipal em Dom Lara”.

Oliveira ainda cita algumas escolas que estão passando por mudanças emergenciais. “Em Sapucaia, por exemplo, até uma questão da promotoria de Justiça, era um local insalubre que já vinha de outras gestões, conseguimos alugar um imóvel, estamos fazendo a escola e estamos com pressa, porque já está o contrato de locação, então como já está contando esse prazo, pagando o aluguel, precisamos o mais rápido dar essa reposta à comunidade e fazer a escola. Como aqui no Belas Artes, também uma situação que já vinha de outras gestões, precisamos fazer a mudança dos alunos, que vai ser próximo ali. Por causa dessas situações adversas que estamos tendo a dificuldade em dar a resposta à sociedade da maneira como gostaríamos”.

Devido aos impactos da chuva, outra preocupação é o acesso dos alunos das áreas rurais à escola. Diego afirma que a empresa responsável pelo transporte já foi notificada a respeito do calendário escolar. “Agora, lógico, qualquer eventualidade, por exemplo, nós temos uma extensão territorial muito grande da zona rural. Então, sempre com as chuvas temos esse problema, em situações com chuvas muito fortes acaba comprometendo nosso transporte escolar. Mas, as nossas escolas, profissionais da educação, pais e alunos, também têm ciência disso, não é coisa que a prefeitura gostaria, mas em virtude tão somente das estradas vicinais que não tem o asfalto como gostaríamos de ter”.

Em relação à distribuição de uniformes, o pedido de licitação já foi feito, porém, as entregas serão realizadas após a confirmação do número exato de alunos. Um kit será entregue para cada aluno, contendo os principais materiais da rotina escolar. “Não vamos entregar agora no início, que é o normal mesmo de se fazer, até para que tenhamos um número certo das nossas crianças. Fizemos o dever de casa, fizemos as nossas matrículas, mas, costuma às vezes a pessoa matricular e depois acabar mudando. Com o iniciar das aulas, vamos ter de fato o número certo de alunos, que hoje está em mais ou menos cinco mil a seis mil crianças”.

DESIGNAÇÃO

Hoje, a partir das 14h, a Escola Municipal Glorinha Rocha Abelha receberá a chamada de vagas para a rede municipal de Ensino. Diego Oliveira explica o que motivou que novas vagas fossem disponibilizadas. “Tivemos nossa chamada, quando oferecemos mais de 500 vagas entre professor, monitor, assistente educacional e servente escolar nos dias 17, 18 e 19 de dezembro. Mas, algumas pessoas que pegaram essas designações acabaram desistindo, não compareceram e outras também foram passar na perícia mas, infelizmente, em virtude de algum problema de saúde não conseguiram estar aptas para alcançar a vaga”.

Serão ofertadas 18 vagas para professor, uma para professor de Educação Física, três para servente escolar, oito para assistente educacional e quatro vagas para Educação Inclusiva. “Fazemos o comunicado à sociedade, aquelas pessoas que quiserem participar devem levar os documentos pessoais e também até por questão de desempate, aquelas pessoas que têm uma formação acadêmica devem levar o diploma ou então a nível médio o histórico, conclusão de curso também e em alguns momentos aqueles que tiverem contagem de tempo daquele cargo que quiserem participar”, finaliza.