Assinado termo de cooperação técnica e financeira entre Fundação Renova e prefeituramo de cooperação técnica e financeira entre Fundação Renova e prefeitura

Recursos serão destinados para ações sociais na Ilha do Rio Doce

CARATINGA- Foi assinado o termo de cooperação Técnica e Financeira entre a Fundação Renova e o município de Caratinga, na última quarta-feira (19). O objetivo é fortalecer os serviços de assistência social já existentes no município, com a oferta de capacitações, repasse de recursos financeiros para contratação de recursos humanos, aquisição de insumos, equipamentos e disponibilização de veículos e combustível.

Especificamente em Caratinga, os recursos serão aplicados na Ilha do Rio Doce. O prefeito Welington Moreira ressaltou que os recursos serão fundamentais para desenvolvimento dos trabalhos naquela comunidade. “Consiste numa importância muito grande, principalmente na área social, gostaríamos de aproveitar a oportunidade de agradecer à Fundação Renova pela sensibilidade, também a toda equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social que tem desenvolvido um trabalho de forma satisfatória e exemplar. Essas ações viabilizaram a efetivação da assinatura desse termo. A área social talvez seja hoje uma das maiores necessidades não só do nosso município, mas todo o Brasil, a assistência àqueles que necessitam”.

O secretário de Desenvolvimento Social Aluísio Palhares frisou de que forma estas ações serão

Temos que ir além do que o recurso próprio nos oferece, é o que estamos fazendo, um recurso extra orçamentário que vai nos dar condições de montar uma estrutura humana e material para desenvolver o trabalho na Ilha do Rio Doce. É uma comunidade distante de Caratinga, quase 90 km de distância da nossa sede, poderemos com esse recurso contratar uma equipe técnica de psicólogos, assistente social, motorista, veículo, equipamento, para que estes profissionais possam estar trabalhando exclusivamente com esta comunidade.

A iniciativa faz parte dos 42 programas da Fundação Renova que têm por objetivo promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, acompanhando as famílias e os indivíduos impactados pelo rompimento da barragem de Fundão, em 2015.