Assinada ordem de serviço para início das obras de construção de escola no bairro Santo Antônio

CARATINGA – O prefeito de Caratinga, Dr. Welington Moreira de Oliveira, assinou nesta quinta-feira (16) a ordem de serviço para início das obras de construção de uma nova Escola Municipal do Bairro Santo Antônio. Um investimento de R$ 4,5 milhões, financiado integralmente com recursos próprios. O projeto da escola incluirá também uma quadra de esportes e um espaço para reuniões.

Além da escola do bairro Santo Antônio, já foram aprovados projetos para a construção de mais sete escolas, sendo três na sede do município (Residencial Esperança, Bairro Nossa Senhora das Graças e Bairro Santa Zita) e quatro na zona rural, nos distritos de São João do Jacutinga, Santa Efigênia, Sapucaia e Patrocínio.

“Todas as construções seguirão a modalidade modular um modelo construtivo que se destacando pela velocidade da execução. A escola do Bairro Santo Antônio, por exemplo, tem previsão de conclusão em apenas seis meses”, informa o executivo.