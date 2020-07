Assaltantes roubam malote de posto de combustíveis

CARATINGA – O malote de um posto de combustíveis, localizado na avenida Dário Grossi, foi roubado na tarde desta terça-feira (30/06) por dois assaltantes.

O gerente do posto disse à Polícia Militar que um indivíduo a pé, o abordou com arma em punho (aparentando ser um revólver) nas proximidades da ponte no início da avenida Dário Grossi, sendo lhe subtraído um malote com aproximadamente R$1.200,00, um celular, sua carteira com documentos pessoais e a moto Yamaha YBR 125 Factor.

Após análise das câmeras próximas ao local, foi possível observar que houve participação de mais um indivíduo. Assim que cometeram o assalto, os dois marginais fugiram sentido à rua Padre Vigilato.

Segundo a vítima, os suspeitos vestiam blusas de moletom nas cores preta e branca, e calça jeans.

A PM seguiu em rastreamento ao veículo e aos indivíduos. Os autores foram vistos nas imediações da BR-116, contudo, ao avistarem os militares, retornaram sentido bairro Salatiel e conseguiram fugir da abordagem.

Foi feito rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.