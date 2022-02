Asfalto perto da PRF estufa e está quase invadindo a pista principal

CARATINGA – Um problema que já estende por muitos anos voltou a acontecer no perímetro urbano da BR-116, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal.

Como o barranco está descendo, o asfalto está estufando e já está praticamente invadindo a pista onde os veículos trafegam sentido ao bairro Zacarias.

Da última vez que o problema aconteceu, parte do barranco foi retirado, e gramas foram plantadas para tentar conter a terra. No entanto, a medida não está sendo suficiente e uma parte considerável do asfalto, onde os caminhoneiros ficavam nas paradas para descanso, está estufada.

A reportagem entrou em contato com o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), que se limitou a dizer que “está monitorando o local e aguarda conclusão de estudos para encontrar a melhor solução”.