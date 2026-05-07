Filhos e pulsão de vida

Vivemos dias onde não é difícil de encontrar pessoas que dizem que a vida perdeu o brilho e que não enxergam mais sentido em sua existência. Os compromissos se multiplicam, os deveres se sobrepõem, e o cotidiano vai se arrastando como se cada passo fosse só mais uma repetição. Nessa rotina constante, o sentido de suas vidas parece se dissolver, e o entusiasmo pela existência passa a ser visto como um artigo de luxo, algo inalcançável. Mas, então, de repente, algo acontece… um filho nasce. E com ele, para muitas pessoas, um novo eixo surge, como se o mundo mudasse de órbita. Com isso, a alma cansada encontra nova respiração. E aquilo que antes era apenas sobrevivência, ganha o nome de vida.

Não é exagero dizer que, diante do nascimento de um filho, até o tempo muda de comportamento. Ele já não passa apressado apenas por força do relógio, mas porque agora existe algo, ou melhor, alguém, que o faz correr com direção. A obrigação cede lugar à pulsão e o instinto se transforma em cuidado. A rotina, antes cinza, começa a se colorir com um sorriso inesperado ou com o balbuciar de uma nova palavra. Um filho não prolonga apenas os dias de quem o gera, ele reinventa o significado de estar aqui. Ele traz um novo sentido para a existência.

A psicanálise nos fala de Eros, a chamada pulsão de vida, esse movimento interior que nos impulsiona a criar, a amar, a preservar a existência. Freud via nisso uma força de ligação, uma energia voltada para a continuidade. Mas eu ouso ir além. Penso que, se pudéssemos dar um corpo à esperança, ele teria o cheiro e a delicadeza de um bebê dormindo. Se a fé em dias melhores tivesse som, talvez ela se parecesse com a gargalhada sincera de uma criança chamando pela mãe ou pelo pai. Nada traz mais esperança do que o brilho nos olhos de uma inocente criança sorrindo! Há nos filhos uma espécie de graça que não apenas estende a vida mas a ressignifica.

Há quem só se entenda mãe, ou pai, depois que escuta alguém a chamar assim. Há quem só se reconcilie com a própria história depois de segurar nos braços o seu próprio filho. Como se, no nascimento de um filho, também nascesse um novo horizonte para o adulto. Um portal se abre, um novo adulto nasce, e um recomeço se oferece. E quando tudo ao redor parece ruir, quando o peso do mundo ameaça esmagar o espírito, um simples olhar para os filhos nos lembra: “Você ainda tem por quem permanecer. Alguém por quem lutar”.

Com isso, podemos ver que os filhos não nos salvam apenas por biologia ou acaso. Eles nos salvam porque nos convocam ao amor. E não falo de um amor idealizado, distante, mas de um amor concreto, cheio de olheiras e noites mal dormidas, feito de renúncias e alegrias miúdas. Um amor que, mesmo em meio ao caos, encontra sentido. E mais: que transforma a dor em responsabilidade, e o fracasso em escola. Porque, para uma criança, o pai é herói, a mãe é refúgio, e a vida, por mais dura que seja, ainda pode ser vivida com graça, brincadeiras, gargalhadas e poesia.

Existem pessoas que só resistem, dia após dia, só por causa dos filhos. Assim como também existem pessoas que só se encontram neles. Com os filhos aprendemos que não é o diploma, nem a estabilidade financeira, nem os elogios que mais nos ensinam. Às vezes, é o “papai” dito com a boca suja. É o “te amo” antes de dormir. É o abraço inesperado no meio de uma tarde qualquer. Nesses momentos, o adulto se vê pequeno diante de um amor tão grande. E ali, no ordinário, mora o extraordinário.

Freud talvez dissesse que tudo isso é apenas mais uma forma da libido investir-se no outro. Talvez. Mas há coisas que escorrem das teorias. Há vivências que não cabem nos manuais. Filhos são, para muitos, a própria pulsão de vida com mãos pequenas e pés descalços correndo pela casa. São carne da nossa carne, mas são também sopro do que nos escapa. São pulsão que acorda cedo, chora de madrugada, e sorri com a primeira luz da manhã. Uma pulsão que, mesmo tropeçando, insiste em caminhar. E, ao caminhar, nos ensina a seguir.

No fim das contas, a vida só encontra sentido onde há amor. E o amor, em sua forma mais exigente e bela, talvez seja isso: enxergar em alguém tão pequeno, uma razão tão imensa para continuar. Filhos não são a única fonte de vida, mas para quem os tem, podem ser, com certeza, a mais intensa e visceral.

Para muitos, por mais que tudo pareça ruir e o mundo pareça desabar, um filho será sempre um sopro de sentido em meio a todo o caos da existência.