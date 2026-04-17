CurvadoS

Da estrada à história, a Curva que virou reta de confronto

Toda curva exige atenção, mas hoje, 17 de abril, uma exige memória.

No km 96 da BR-155, em Eldorado dos Carajás, há uma curva que não termina no asfalto. Ela continua. Dobra para dentro da história brasileira e reaparece todo 17 de abril, quando o país é confrontado com o que insiste em não encarar desde o Massacre de Eldorado dos Carajás. É ali que fica a chamada Curva do S. Mas S de quê?

De Sangue — o que marcou o chão e nunca foi completamente lavado.

De Silêncio — o que se seguiu, entre versões oficiais, julgamentos tardios e uma memória muitas vezes interrompida.

De Sem-terra — trabalhadores que ocupavam a estrada como último recurso, não como escolha.

De Sistema — que falha quando transforma conflito social em caso de polícia.

Ali, não foi apenas uma ação policial. Foi a exposição nua e crua de um problema que o Brasil atravessa há séculos: a disputa pela terra como linha divisória entre direitos e ausência deles. A Curva do S é geografia, mas também é síntese. Revela o ponto exato onde o Estado chegou armado e a cidadania estava desarmada. Onde a pressa em resolver substituiu a obrigação de compreender. Onde vidas foram tratadas como obstáculo.

Curvas, em geral, pedem redução de velocidade. Indicam risco, exigem atenção e convidam à mudança de direção. Mas essa foi atravessada em alta velocidade — tão alta que deixou de ser curva. Virou reta, virou tiro, virou morte. Desde 2019, o local é reconhecido como patrimônio histórico e cultural do Pará. Não como homenagem ao passado, mas como tentativa de impedir o apagamento. Ali, a memória não é estática: é cultivada. Jovens de assentamentos e acampamentos retornam todos os anos, transformando o espaço em território de formação, arte e consciência.

A Curva do S permanece. Não apenas como memória de um dia, mas como evidência de um percurso sem correção. Porque talvez o “S” não seja uma letra. Seja um Sinal que precisamos relembrar.