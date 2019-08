Apreensão de tabletes maconha no Esplanada

CARATINGA – A Polícia Militar apreendeu seis tabletes de maconha durante uma abordagem realizada na tarde desta terça-feira (30/07) na rua Manoel Gonçalves de Castro, no bairro Esplanada. Dois suspeitos foram conduzidos pelos militares.

Conforme informou cabo Teixeira, as equipes do Tático Móvel e do Grupo Especializado em Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida (GEPMOR) faziam patrulhamento quando viram Alex da Silva Franco, 36 anos, e Rodolfo Cardoso de Araújo, 26, em atitude suspeita, dando a entender que estariam negociando drogas.

Diante da situação, os militares realizaram a abordagem e encontraram seis tabletes de maconha com Alex. Já com Rodolfo, nada de ilícito foi encontrado; no entanto, os policiais receberam informações que Rodolfo teria passado os tabletes para Alex e que essa transação foi negociada através de um aplicativo de mensagens. Então, os militares recolheram os celulares dos envolvidos.

Segundo cabo Teixeira, Rodolfo tem passagens por tráfico. Os envolvidos foram conduzidos para delegacia de Polícia Civil.