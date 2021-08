Amac Lar dos Meninos celebra 25 anos

CARATINGA- A Amigos dos Meninos Assistidos de Caratinga (Amac) Lar dos Meninos comemora 25 anos no próximo dia 28 de agosto.

O presidente Júlio César Ribeiro recebeu a imprensa para destacar o trabalho desenvolvido pela instituição. “A comemoração desses 25 anos é com muita alegria, devido ao fato que a Amac durante todo esse período, enfrentou várias dificuldades, muitas tribulações. Hoje graças a Deus, aos doadores, põde retornar para esse lar de acolhimento. Com muita alegria disponibilizamos essa estrutura hoje para essas crianças”.

Conforme Júlio, o principal papel da Amac é receber as crianças em situação de vulnerabilidade social. “Chegando na instituição encaminhamos elas em relação a sua educação, saúde, fazemos um acompanhamento familiar delas para ver qual momento elas podem retornar para seu lar. A Amac é um lar temporário para essas crianças. O momento em que eles estão aqui, tentamos dar todo o suporte, toda a dedicação que essas crianças merecem”.

A instituição conta atualmente com seis acolhidos, mas, a capacidade é para 20. Ele detalha a estrutura que é ofertada. “Temos os quartos todos individuais com seus banheiros, a estrutura de pedagogo, assistente social, psicólogo, educadores. Essas crianças são monitoradas em tempo integral, durante 24 horas. Todo acompanhamento psicológico, de saúde e educação é feito de forma integral”.

Outra assistência prestada pela Amac está relacionada ao encaminhamento ao mercado de trabalho. “Quando a criança chega, tratamos como se fossem nossos próprios filhos. Temos a parceria com a Funcime, inclusive um dos nossos assistidos hoje está trabalhando no Coelho Diniz, através do encaminhamento da instituição. Acompanhamos desde o momento que chega, caso não retorne ao seu lar, até a maioridade, ingressando ele no mercado de trabalho”.

Júlio César ainda esclarece que o encaminhamento de crianças e adolescentes para o Lar dos Meninos é realizado através do Poder Judiciário, do Cras (Centro de Referência da Assistência Social) e Conselho Tutelar, verificando se as eles estão em situação de vulnerabilidade social. “É passado ao Ministério Público, que encaminha essas crianças para a Amac. Não recebemos aqui, por exemplo, uma criança que está no semáforo. Posso pegar e levar para a Amac? Não. Tem que ser encaminhado ao Conselho Tutelar, que manda para a Promotoria e esta encaminha para a instituição. A instituição também não acolhe menor infrator. Há muito tempo a Amac acolhia menores infratores, mas, hoje a situação é diferente. Hoje abrigamos somente crianças em situação de vulnerabilidade social”.

A Amac, situada à Rua José Carlos Pereira, Bairro Aparecida, sobrevive, em sua maioria, por meio de doações. Para quem desejar contribuir com a instituição pode fazer contato pelos telefones (33) 98805-2756 (WhatsApp) ou pelo (33) 3329-8085. “O repasse do Poder Público não é suficiente para a manutenção da casa, nem mesmo para pagamento dos funcionários. Dependemos muito de doações, ontem (terça-feira) fomos agraciados com a campanha Músicos do Bem, de R$ 5.000, um grande presente de aniversário para a instituição. É através dessas doações que aplicamos em toda a estrutura, dando uma melhor condição de moradia, alimentação e acompanhamento médico para eles. Toda doação é bem-vinda, seja de R$ 5, R$ 10, material de limpeza, higiene pessoal. Toda doação é importante”.