Alunos do 5° ano do Ensino Fundamental têm queda de aprendizagem em língua portuguesa

Confira dados de avaliação realizada em alunos da rede municipal

DA REDAÇÃO- A maior parcela dos estudantes do 5º ano do ensino fundamental (17,28%) de Caratinga está no Nível 4, em uma escala que vai de “abaixo do Nível 1” até o 9 para medir os conhecimentos em língua portuguesa.

Quanto à proficiência em matemática, numa escala que vai de “abaixo do Nível 1” até o 10, a maioria dos alunos (21,07%) também encontra-se no Nível 4.

É o que apontam os resultados dos testes amostrais do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) de 2019, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

De acordo com o levantamento, 3,85% dos alunos estão abaixo do Nível 1 em língua portuguesa, o que indica que “eles requerem atenção especial, pois ainda não demonstram habilidades muito elementares que deveriam apresentar nessa etapa escolar”.

Na outra ponta, estão 4,55% dos estudantes que se encontram no Nível 8, o que indica que os estudantes provavelmente são capazes de “identificar assunto principal e opinião em contos e cartas do leitor; reconhecer sentido de locução adverbial e elementos da narrativa em fábulas e contos; relação de causa e consequência e relação entre pronomes e seus referentes em fábulas e reportagens; assunto comum entre textos de gêneros diferentes e Inferir informações e efeito de sentido decorrente do uso de pontuação em fábulas e piadas”.

Ainda em relação à língua portuguesa, nenhum estudante alcançou a escala 9, o melhor nível de desempenho.

Já em matemática, 0,85% dos participantes estão abaixo do Nível 1, enquanto 2,22% encontram-se no Nível 9. Nenhum aluno alcançou o nível 10.

Os dados divulgados se referem à rede municipal de ensino. Foram 14 escolas participantes, sendo 485 estudantes matriculados no 5º ano do ensino fundamental presentes no dia da aplicação dos testes.

OS TESTES

Os resultados dos testes de aprendizagem realizados são apresentados em uma escala de proficiência, composta por níveis progressivos e cumulativos, da menor para a maior proficiência. Significa dizer que quando um percentual de estudantes está posicionado em determinado nível da escala, pressupõe-se que, além de terem desenvolvido as habilidades referentes a este nível, provavelmente também desenvolveram as habilidades referentes aos níveis anteriores.

Em relação à série histórica, a nota média dos estudantes do 5° ano caiu em relação à 2017, se tratando de Língua Portuguesa: de 219,43 para 214,17. Já em Matemática, a média aumentou de 226,33 para 229,52 em 2019.

==

Nos quadros abaixo, registra-se a distribuição percentual dos estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental da sua Rede Municipal (RM) por nível da escala. Proficiência é capacidade para realizar algo, dominar certo assunto e ter aptidão em determinada área do conhecimento.

Língua Portuguesa – 5º ano – Percentual Nível 2013 2015 2017 2019 Nível 0 6,56% 2,44% 3,24% 3,85% Nível 1 10,65% 7,54% 4,56% 7,45% Nível 2 18,42% 13,36% 10,25% 12,72% Nível 3 16,98% 16,49% 14,66% 17,03% Nível 4 16,79% 18,31% 20,74% 17,28% Nível 5 14,14% 17,52% 20,82% 15,61% Nível 6 10,18% 13,49% 14,63% 13,73% Nível 7 4,15% 7,02% 8,48% 7,79% Nível 8 1,60% 2,64% 2,43% 4,55% Nível 9 0,54% 1,20% 0,20% 0,00%

Matemática – 5º ano – Percentual Nível 2013 2015 2017 2019 Nível 0 2,80% 0,00% 1,37% 0,85% Nível 1 7,61% 4,06% 4,56% 3,97% Nível 2 11,88% 15,24% 9,48% 8,25% Nível 3 17,46% 16,82% 14,74% 14,21% Nível 4 16,91% 18,90% 14,56% 21,07% Nível 5 18,11% 16,68% 23,68% 17,58% Nível 6 9,91% 13,32% 17,32% 16,39% Nível 7 8,67% 9,62% 9,68% 8,71% Nível 8 4,14% 4,22% 3,11% 6,76% Nível 9 2,51% 0,89% 1,07% 2,22% Nível 10 0,00% 0,25% 0,44% 0,00%

Resultado nas últimas edições – 5º ano Ano Língua Portuguesa Matemática 2013 198,84 216,44 2015 213,63 221,18 2017 219,43 226,33 2019 214,17 229,52

==

Confira as notas médias de desempenho de cada escola

Escola Municipal Professora Conceição Martins da Silva

Português- 210,81

Matemática- 221,96

Escola Municipal Barquinho Amarelo

Português- 196,9

Matemática- 214,4

Escola Municipal Bezerra de Menezes

Português- 241,53

Matemática- 252,05

Escola Municipal Crispim de Aquino Ramos

Português- 215,39

Matemática- 242,01

Escola Municipal Dona Glorinha Rocha Abelha

Português- 216,69

Matemática- 238,7

Escola Municipal Dona Sebastiana Rita Theodoro

Português- 199,97

Matemática- 203,88

Escola Municipal Doutor Maninho de Educação

Português- 218,6

Matemática- 225,88

Escola Municipal Geraldo Marques Cevidanes

Português- 246,73

Matemática- 254,69

Escola Municipal Ilha da Fantasia

Português- 221,58

Matemática- 236,97

Escola Municipal Luiz Antônio Bastos Cortes

Português- 177,3

Matemática- 199,98

Escola Municipal Padre Antônio Batista de Carvalho

Português- 214,92

Matemática- 238,8

Escola Municipal Professora Maria do Carmo Ribeiro

Português- 198,27

Matemática- 210,4

Escola Municipal Sebastião Clemente Vieira

Português- 211,7

Matemática- 226,54

Escola Municipal Sebastião dos Santos Rosa

Português- 244,56

Matemática- 261,32