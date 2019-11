Alunos de Engenharia Elétrica e Civil visitam Hidrelétrica de Areia Branca

CARATINGA – No dia 09 de novembro os alunos do curso de Engenharia Civil e Engenharia Elétrica visitaram à Pequena Central Hidrelétrica Areia Branca, em Santo Antônio do Manhuaçu. Foram 15 alunos e os professores Vinícius Rodrigues e Bárbara Dutra que acompanharam a visita.

A visita tem como objetivo apresentar para os alunos na prática como é o funcionamento de uma Pequena Central Hidrelétrica, proporcionando a eles a oportunidade de ter uma vivência no local.

Atualmente, no Brasil, a geração da maior parcela da energia elétrica provém das usinas hidrelétricas. As pequenas centrais hidrelétricas (PCH) são empreendimentos de grande importância para a matriz energética brasileira, por ser uma usina com um menor impacto ambiental, economicamente viáveis e ainda contribuir com o desenvolvimento social e regional.

Para o professor Vinícius Rodrigues, a vivência prática é importante na construção de qualquer profissional. Aprender a teoria é a base do conhecimento, porém a integração desse conhecimento no dia-a-dia gera uma fixação do aprendizado realizado em sala, além de preparar o aluno para a maneira a qual esse conhecimento é realmente aplicado nas empresas. A partir das visitas técnicas esperamos que os alunos sejam capazes de se aprimorar, sanar dúvidas e se preparar para o que os espera no mercado de trabalho.”

A aluna do curso de Engenharia Civil Aiô Caetano de Oliveira ressaltou: “Os processos de controle e automação, sistemas de distribuição energética e demais particularidades das máquinas são muito bem organizados. Mais como estudante de Engenharia Civil, o que mais me chamou atenção foi a construção da PCH, mostrada com fotos e vídeos no início da visita. Eu sabia que a visita já me deixaria satisfeita, pois sempre tive curiosidade de saber como funciona uma hidrelétrica desde os tempos do ensino médio, e ao ouvir o relato do Engenheiro Elétrico que nos guiou e falou das patologias que são recorrentemente revisadas devido ao contato do concreto com a umidade, a curiosidade ficou maior.