Alerta laranja para chuvas intensas em Caratinga e região

Prefeitura de Caratinga projeta obras de reparos em rede pluvial, recapeamento e pavimentação de ruas após a estiagem

CARATINGA- O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para Caratinga e região para chuvas intensas, o que representa o grau de severidade perigo com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O aviso teve início às 11h30 de ontem com previsão de término às 12h amanhã. Estão previstas chuvas entre 30 e 60 milímetros/hora ou 50 e 100 milímetros/dia e ventos intensos (60-100 km/h).

O município tinha um alerta amarelo para a segunda-feira (20) e quarta (22), para um acumulado de chuva entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. De acordo com medições realizadas pela equipe da Defesa Civil, foram registrados 57,8 em 24 horas no pluviômetro do centro da cidade. Já o equipamento da Secretaria de Obras registrou 53,4 milímetros em 24 horas.

“É importante frisar que para monitoramento do rio Caratinga pegamos informações com um senhor de Santa Rita de Minas, na propriedade dele tem uma estação pluviométrica e réguas de medição do nível do rio. Pedimos que a população fique em alerta para possíveis deslizamentos de terra e se acontecer pedimos que não fiquem no local. Se possível vá para casa de parentes ou amigos e ligue para a defesa civil no 199, temos um plantonista 24 horas”.

Até o momento não foi identificado nenhum deslizamento de terra no município, mas alguns transtornos que já são comuns foram registrados, relacionados a pontos de alagamento. Em relação a este problema na Praça Cesário Alvim, o executivo informa que a equipe da Secretaria de Obras aguarda a estiagem para iniciar o cronograma de obras previsto que inclui, dentre outros, “reparos em redes pluviais (como é o caso mencionado) e também os serviços de recapeamento e pavimentação de ruas da cidade”.

A Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos realizou a limpeza de vários pontos da cidade nesta terça-feira (21), como Avenida Dário Grossi, Seminário e alguns pontos do Bairro Santa Zita. Ontem, o trabalho de limpeza continuou na Avenida João Caetano do Nascimento e ruas do Bairro Esplanada.

BOMBEIROS

O Pelotão de Bombeiro Militar de Caratinga também segue preparado para o período chuvoso. O subtenente Gildo dos Santos Silva destaca o trabalho desempenhado pelos militares. “Os bombeiros militares estão de prontidão normalmente e possuem o plano de emergência, em que o efetivo é aumentado rapidamente caso ocorram chuvas de grande intensidade. As pessoas devem ficar alertas e em caso de risco ligarem para o 193, que é dos bombeiros ou 199 da Defesa Civil”.