Mês de combate à violência doméstica será marcado por ações da Secretaria de Desenvolvimento Social

CARATINGA- A violência doméstica ainda é realidade de muitas mulheres. Realidade essa que gera diversas vítimas além da mulher, como crianças e adolescentes que vivem no mesmo ambiente Com a proposta de dar ênfase às ações de conscientização da necessidade do combate à violência doméstica, foi criada a campanha Agosto Lilás.

A Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, preparou diversas ações que serão realizadas a partir do dia 2 de agosto, que têm como objetivo divulgar os serviços especializados da rede de atendimento à mulher, os mecanismos de denúncias existentes, além de incentivar as vítimas a saírem do ciclo de violência e resgatarem a autoestima.

Sara Araújo, superintendente de Gestão do SUAS, explica que a intenção é informar e encorajar as mulheres sobre a importância da denúncia. “Hoje a violência doméstica e familiar acontece em todas as classes, todas as raças, idades. São várias formas, tanto física, quanto psicológica. E a violência psicológica não é mensurável, então, você mulher de Caratinga, vamos aprender a denunciar através dessa campanha. Venha participar das nossas atividades. Não se cale!”.