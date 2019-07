Adolescente é apreendido e alega que trafica para sustentar a família

Maconha, crack e mais 600 reais apreendidos no Santo Antônio

CARATINGA– Em uma ação realizada na noite de domingo (21), a Polícia Militar recolheu quatro tabletes e 20 buchas de maconha, 26 pedras de crack e 676 reais. A ocorrência foi registrada na rua Francisco Gomes da Luz, bairro Santa Antônio. Um menor, 15 anos, foi apreendido. Ele disse que traficava para ajudar nas despesas de casa.

A PM recebeu denúncia relatando sobre o tráfico de droga e uma guarnição foi averiguar. Os militares avistaram o menor, que evadiu, mas acabou contido em sua residência. Ele ainda dispensou uma sacola no colo de sua irmã. De acordo com os policiais, ela se recusou a entregar a sacola, colocando-a entre seu corpo e de seu bebê. Porém, com o devido cuidado, os militares recolheram a sacola.

Ao verificar o interior da sacola, foram encontradas as drogas e o dinheiro. O menor assumiu o tráfico de drogas e disse que faz isso para sustentar a família.

O adolescente foi apreendido e levado para delegacia de Polícia Civil.