Adolescente detido com maconha, crack e cocaína

CARATINGA – A Polícia Militar apreendeu nesta última segunda-feira (1), um adolescente de 13 anos com maconha, crack e cocaína, no bairro Nossa Senhora Aparecida.

Quando militares estiveram no bairro para averiguar as denúncias de tráfico de drogas, o menor saiu correndo, sendo alcançado, tendo ele momento antes, dispensado um recipiente plástico contendo sete buchas de maconha, 16 pedras de crack e quatro cápsulas com cocaína. No bolso do menor foi encontrada a quantia de R$ 60,00 em dinheiro.

O menor foi apreendido e conduzido para a delegacia de Polícia Civil.