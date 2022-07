Adolescente de 13 anos se classifica para competição estadual no Xadrez

Davi Augusto foi campeão de etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais

CARATINGA- Davi Augusto de Paula Oliveira tem apenas 13 anos. Apesar da pouca idade, ele vem se destacando no Xadrez, jogo de tabuleiro de táticas e estratégias.

Com a habilidade, o garoto foi campeão da etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) e classificou-se para a etapa estadual. Davi conversou com a reportagem e falou sobre o gosto pelo esporte e as estratégias que garantiram a vitória.

Ele se recorda que foi ainda em casa que se interessou em praticar o Xadrez. “Eu devia ter mais ou menos uns seis anos, via meu irmão jogar no computador, me interessei e fui pesquisar mais sobre para melhorar. Na minha sala algumas pessoas jogam. A diferença, por exemplo, das peças entre dama e xadrez, xadrez se destaca mais. Eu achava bonito aquilo e decidi aprender a jogar”.

Davi, que tem habilidade com cálculo, destaca que esta é mais uma habilidade para o jogo. “Prefiro mais essa área de exatas, do que História e Geografia, por exemplo. Estudo bastante, por exemplo, tem várias aberturas e defesas no jogo, cada uma tem vários tipos de linha e tenho que estudar, para não me pegarem desprevenido, com vídeo e livro basicamente. Gosto bastante de jogar online, já que não conheço tanto as pessoas que jogam”.

O garoto ainda comentou sua participação nos Jogos Escolares de Minas Gerais, representando o Colégio Expoente. “Eu já tinha participado de outros dois campeonatos, mas, não do Jemg, foi a primeira vez. A primeira etapa eu estava muito nervoso, a segunda também, mas, com o tempo vai ficando mais de boa, vendo que não é tão difícil e tenso como ficava antes”.

Mostrando mais uma vez a habilidade, Davi conseguiu surpreender o adversário. “A gente estava jogando e consegui promover meu peão para dama. Fiquei com duas damas e quando promovi, a casa que estava o peão, liberou um ataque descoberto para a dama dele, ele não percebeu, tomei a dama dele e fiquei com duas damas, que é a peça mais forte do jogo. Ele desistiu da partida”.

Ele explica que todos os jogos têm um limite de tempo. “Por exemplo, nessa etapa regional foram 20 minutos para cada um, caso passe desse tempo a pessoa perde ou se não tiver material para ganhar, empata. Acho que foram no máximo uns 15 minutos do meu tempo”.

Como todo garoto de sua idade, Davi também vê espaço para outros esportes. “Gosto bastante de futebol, Natação, essas coisas”.

Ele segue treinando para a etapa estadual e define seu estilo de jogo. “Prefiro bastante no silêncio, quando tem gente vendo é mais difícil”, finaliza.