Aberto edital do ‘Buteco é Coisa Nossa’

Festival gastronômico tem início no dia 13 de outubro e terminará em 16 de novembro

CARATINGA- Estão abertas as inscrições para o ‘Buteco é Coisa Nossa’. O edital diz que oito estabelecimentos irão participar do festival gastronômico. A abertura do festival deverá ser em 12 de outubro. A festa de encerramento ocorrerá entre 14 e 16 de novembro, na Praça da Estação. Artistas de renome nacional deverão participar do encerramento. Este nomes devem ser anunciados ainda esta semana.

O EDITAL

O turismólogo Ramon de Carvalho falou sobre o objetivo do ‘Buteco’. “A principal intenção é valorizar a gastronomia de boteco, além de valorizar a cultura local, movimentar a economia. Ano passado foram movimentados cerca de 2 milhões de reais somente nos 30 dias do evento. Pretendemos trazer atrações de renome nacional e até o final da semana vamos divulgar quem serão os artistas da festa de encerramento. Então estamos trabalhando muito para fazer mais uma vez uma bela festa”, assegurou o turismólogo.

Segundo o turismólogo, o festival funciona da seguinte forma, “cada bar cria o seu prato, a prefeitura monta uma estrutura durante o circuito de bares e depois reunimos todos nos dias 14, 15 e 16 de novembro na Praça da Estação”.

A respeito do edital, Ramon Carvalho disse que ele foi aberto nesta terça-feira (1°) e as inscrições podem ser feitas até dia 7 de outubro. “Esse ano a prefeitura realiza mais uma vez o ‘Buteco é Coisa Nossa’. O evento do ano passado foi um sucesso. Recorde de público, recorde de movimentação econômica”.

Ele relacionou os requisitos necessários para inscrição. “Possuir CNPJ, alvará de funcionamento, ser caracterizado como boteco, pois a intenção do evento é valorizar a gastronomia de boteco. As inscrições podem ser feitas no seguinte endereço: Praça Cesário Alvim, nº 1, no Departamento de Eventos”.

Conforme o edital, oito bares participarão do ‘Buteco é Coisa Nossa’. “Nossa pretensão é iniciar no feriado de 12 de outubro e encerrar no feriadão de 15 de novembro. A programação é para oito botecos. Fizemos levantamentos e sabemos que entre 25 e 30 bares estão regularizados na cidade. Estamos visitando e diante do número de interessados, nós iremos definir”, concluiu Ramon Carvalho.

Os bares devem funcionar na Praça da Estação no horário de 16h até às 2h e possuir, durante o evento, o mínimo de dois garçons. Ainda é necessário cumprir o preço máximo dos pratos principais a serem apresentados no evento em R$ 40, inclusive em seu estabelecimento nos dias do evento.

A ORGANIZAÇÃO

João Batista Pereira, superintende municipal de Cultura e Esportes, disse que o evento ‘Buteco é Coisa Nossa’ é feito em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. “Posso adiantar que será um sucesso. E para as pessoas saírem de casa e aproveitarem a festa. ‘Buteco’ é algo para que a família prestigie. Para este ano temos muita coisa bacana. Estamos pensando em dar uma revolucionada”, adiantou o superintendente.

João Batista acrescenta que a principal alteração deve ser em relação aos dias do evento. “Antes era toda quarta e sexta-feira, ou quarta e sábado, agora estamos pensando em fazer algo também aos domingos nas proximidades dos bares”.

A respeito de shows, João Batista comentou que o evento tem por tradição valorizar os artistas de Caratinga. “Pensamos que os artistas locais precisam ser valorizados. A diferença em relação ao ano passado é que agora nos bares teremos shows com voz e violão e um trio. Nossa intenção é fazer um atrativo maior, uma domingueira, movimentando quase todos os bares. Notamos que a maioria dos bares está próximo de praças ou de locais ociosos que precisam ter cultura”.

Sobre os shows, João Batista disse que está sendo feito um trabalho junto a alguns nomes. “A festa de encerramento será entre 14 e 16 de novembro. Queremos ter artistas nacionais para fazer este encerramento junto de artistas caratinguenses”.