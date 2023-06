A volta do Verdão da Grota

Faltando menos de um mês para a bola rolar no Campeonato Regional 2023 da Liga Caratinguense de Desportos (LCD), a confirmação da presença do Esplanada na disputa mexeu com os bastidores da boleragem regional. Afinal, estamos falando de um dos clubes mais tradicionais do nosso futebol. Campeão em 1982 pela primeira vez, e 2002 pela última, o Verdão da Grota carrega onde vai o peso de uma camisa histórica, e a paixão de uma torcida gigante e presente, como podemos ver nessa foto icônica da decisão de 82 no estádio Dr. Maninho, quando o time alviverde conquistou o título, depois de vencer em casa por 4 a 1, e empatar no campo Caratinga em 1 a 1. O presidente Marcão, tem trabalhado incansavelmente com toda diretoria, para que o elenco, possa estar à altura da tradição do Verdão. Afinal, sempre que está numa competição, o Esplanada é colocado entre os favoritos. Nos últimos anos o sonho do tricampeonato tem sido frustrado, entretanto, a torcida sempre renova às esperanças a cada certame. Será que dessa vez vai?

Cettatic: Agradecer é preciso

Todo projeto vitorioso precisa de pessoas que acreditem nele. Toda história de sucesso é construída com apoio e parcerias. Os títulos, conquistas e todos resultado positivos da Cettatic Sports também contam com diversos parceiros. Um dos principais, o senhor Adair Ribeiro do Nascimento. Dono das empresas ARN Engenharia, Fortguel Locadora de Materiais para Construção, 3R imobiliária e Construtora Ribeiro. O atleta Pedro da categoria Sub 08, ostenta orgulhoso o novo uniforme da Cettatic, patrocinado pelo empresário. Aliás, um exemplo que torço muito para que outros também sigam. A Cettatic Sports agradece pela parceria, o esporte também.

Copa da Amizade: Ipatinga vem aí

A garotada do futsal não vê a hora da bola rolar para a 7° edição da Copa da Amizade. Em julho a competição promete agitar a cidade com participação de diversos clubes, e projetos. Um dos candidatos a faturar títulos é a equipe de Ipatinga.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]