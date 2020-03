A Questão não está em pauta

Margareth Maciel de Almeida Santos

Doutora em Sociologia Política

Membro do Instituto Nacional dos Advogados do Brasil (IAB)

Será que a modernidade agregada à tradição, poderá trazer mais benefícios para a sociedade contemporânea em relação à economia, geração de empregos e política?

Em 2017, ocorreu uma reunião do Fórum Econômico Mundial, na cidade de Davos, onde se discutiu a substituição da força de trabalho humano por robôs. Inclusive nesse contexto, percebi a redução de números de caixas nos bancos, e conversando com o meu atendente, ele me informou que essa categoria de atendentes de caixas em geral, será substituída por transações virtuais e o dinheiro plástico, leia-se cartões. Isso já acontece, mas é preciso ressaltar as consequências negativas, para chamar atenção para a educação, nem todos têm oportunidades para desenvolver capacidades e habilidades. Os atendentes serão transferidos, remanejados para outras funções, mas se não tiverem conhecimento receberão um “adeus”.

Já foi transformado o perfil do trabalhador para o mundo atual e de acordo com o referido Fórum, estima-se que a substituição de empregos por máquinas, poderá colocar em questão os milhões de empregos no mundo. Em uma fábrica de automóveis, na Coréia do Sul e em máquinas em geral, automotores, não se vê mais trabalho humano. O que se vê são máquinas repondo as peças para a montagem. Inclusive pode se dar um exemplo muito simples, pois quando vamos viajara de ônibus ou avião, já aparecem as opções sobre qual acento escolher e assim a compra da passagem.

No entanto, destaca-se também que o uso da robótica tem influenciado a política contemporânea por meio da rede mundial de computadores. Constata-se que a influência dessa inteligência artificial na vontade popular em relação a formação para a opinião da vontade pública. Pode-se até destacar que essas rápidas mudanças na era tecnológica, poderão influenciar nas sociedades futuras dispensando até o Poder legislativo.

Nesse sentido se questiona sobre a trajetória do caminho programado pela máquina. Será a melhor a ser trilhada pela sociedade? Será que existe um controlador de informação por detrás de uma inteligência artificial?

A inteligência artificial, repito, respondendo as questões que coloquei em pauta, precisa ter um olhar crítico de como ela tem influência sobre a vida social, desde o momento em que atua como instigador de massas.

Não sei se estou correta, mas percebo um agravamento das crises sociais, partidos trabalhando contra a ordem e os interesses da população. Existe uma relação entre economia e sociedade política na formação do Estado. Se a economia falha, a dignidade das pessoas não está sendo colocada em pauta.

Mudando de assunto, tenho interesse em escrever para o aniversário de Caratinga, e solicitei permissão ao Diário se poderei colher informações aos meus leitores, sobre os fatos que os levaram para Caratinga e ainda nos apresentar razões de permanecerem nessa terra linda. Seus avós, pais, devem ter argumentos de história de vida que estão guardados e penso que deverão ser divulgados para que exaltemos ainda mais essa terra maravilhosa, que mexe com os nossos sentimentos.

Vocês poderão enviar para o jornal Diário de Caratinga, ou para o meu e-mail: margarethmaciel7@gmail.com.

PAZ E BEM!