A Paciência Pode (Até) Salvar Vidas

Ficar impaciente – quem não fica? Ainda mais em casa, agora que um está tropeçando no outro??! Você não sabe mais o que fazer – quero sair, quero voltar à vida normal!?

Olha as revelações. Talvez você nem sabia que era violento! Você achava que eram os outros… Mas agora está mais que provado: se lembra daquelas palavras duríssimas você falou ontem, e aquele dia que você perdeu a paciência mesmo?

Somos todos adeptos da ciência, inclusive daquela que diz que de vez em quando é bom receber ajuda de terapeutas, psicólogos, conselheiros (matrimoniais ou não).

Mas, muitas vezes, o que falta mesmo é uma coisa muito simples que cada um tem. Isso me faz lembrar uma história verídica de um senhor que teve um início de vida terrível. Seu pai era alcoólatra, e sua madrasta o maltratava sem dó nem piedade. O pai morreu, e ele foi parar na casa de um parente que teve pena dele e o acolheu. Mas lá não teve vida fácil não. Moravam num sítio perto da cidade, e teve de aprender todo o trabalho de roça: tirar leite, limpar o curral, preparar a terra, plantar, colher, fazer o trabalho de cozinha, etc. e etc. Além disso, os seus ‘irmãos’, os filhos da família, se aproveitavam dele, e o culpavam por tudo de errado que acontecia. Assim também era na escola, onde foi logo alvo do bullying, porque ele era diferente, falava com sotaque, tinha manias que os outros desconheciam. O pior: ele não levava desaforo para casa, e quase sempre acabava na sala do diretor. Até que um dia um professor se meteu na briga para apartar os meninos, e ele simplesmente não se entregou. Acabou gritando com o professor: – Não vou fazer o que você me mandou (Pedir desculpas), porque eu não sou culpado. E saiu correndo para casa.

No dia seguinte, na escola, tudo tinha mudado até os colegas o deixaram em paz. E esse rapaz, nos seus 13 anos, decidiu a partir de então, que levaria uma vida diferente, decente. Ele queria ser alguém, e sabia que só conseguiria se se esforçasse, e cumprisse com suas obrigações. E dito e feito, tornou-se em pouco tempo um líder do qual uma cidade inteira se orgulhava…

Eu acho que nossa capacidade de decidir é muito maior e mais importante que nós imaginamos. Se ontem eu falhei, se ontem eu bati de volta, (e isso não trouxe nada: violência provoca violência, e só vai escalando), está na hora de mudar. É claro, se eu quiser. Ninguém consegue me obrigar a ser uma pessoa respeitadora, e cumpridora de meus deveres. Nem mesmo a Lei, nem mesmo a igreja com todos os seus ensinos – se O “EU” NÃO QUISER, nada vai mudar, nada vai acontecer.

Não sei se você já se perguntou: Quanto tempo vamos permanecer nessa crise?

Voltei de férias do Sul (onde ainda moram meus parentes) em meados de fevereiro. Nestes dois meses de volta, como sou um septuagenário, já fui duas vezes ao Pronto Socorro. Ambas as vezes por causa de uma dor de garganta persistente que só foi embora (e ‘levou’ coriza e catarro junto) após eu tomar antibiótico. E desde então, minha esposa e eu estamos nos cuidando mais ainda. Fomos talvez os primeiros a comprar uma caixa de máscaras na farmácia, e várias vezes – inclusive uma vez no próprio Pronto Socorro – tive que ser repreensivo com alguém, imagine, com a enfermeira, pois tossia diretamente na minha frente e não usava nenhuma proteção.

Graças a Deus Caratinga parece que está indo bem. Com certeza nosso povo está se cuidando, e creio firmemente que o jejum e as orações têm sido um grande amparo e proteção para todos nós.

Mas não deixo de pesquisar – e vejo notícias e leio jornais em várias mídias, nacionais e internacionais. Foi de lá que recebi aquela narrativa do médico italiano (Teo-crônica de 25/03) que por um lado me deixou muito preocupado (e vemos o mesmo acontecendo agora no Brasil: hospitais superlotados, pessoas doentes sem lugar aonde ir para serem tratadas, e etc.). E por outro, aquela declaração muito sincera daquele jovem profissional de 38 anos sobre sua vida anterior como médico cientista e ateu, e como depois dessa experiência e, principalmente depois de observar um senhor idoso que veio com a Bíblia debaixo do braço – tudo mudou nas perspectivas da vida que ele e alguns de seus colegas mantinham.

Nesta semana fiquei impressionado com os conselhos que uma enfermeira (a fonte não citou o nome[1]) publicou. Ela escreveu assim:

“Tenho visto muitas recomendações sobre medidas a serem tomadas para a prevenção do vírus, tais como: Lavar bem as mãos, melhorar práticas de higiene pessoal, usar máscara e luvas e manter distância social.

Mas, não tenho visto recomendações sobre o que fazer se por acaso for infectado pelo vírus. Como enfermeira, deixo algumas sugestões:

1) – O QUE V O C Ê PRECISA REALMENTE COMPRAR: *Caixa de lenços de papel – importante por ser descartável!; *papel toalha; *paracetamol; * um xarope de tosse – disponível nas farmácias (prestar atenção no rótulo para não duplicar no paracetamol); *limão, própolis (sem álcool) e mel funcionam da mesma maneira; *Vick Vaporub para dor no peito e garganta, também é uma boa opção para tosse – passar na sola dos pés e calçar meias; *se tiver um umidificador, use no seu quarto quando for dormir, use nebulizador somente com soro fisiológico (não compartilhe o nebulizador), se não tiver pode ligar o chuveiro na água quente e ficar no box fechado, inalando o vapor da água por uns 10 minutos – dica: jogar um pouco de essência de eucalipto no chão do box para inalar, ajuda a descongestionar os brônquios;

2) – se tiver HISTÓRICO DE ASMA, assegure-se que a sua bombinha não esteja fora do prazo – ou compre uma nova;

3) – tenha MUITAS FRUTAS E SOPAS OU CALDOS CONGELADOS NA GELADEIRA, a falta de apetite é grande, discipline-se e mantenha-se alimentado (dê preferência a legumes e proteínas);

4) – faça um ESTOQUE DOS SEUS SUCOS FAVORITOS PARA PODER VARIAR, mas água e chá são preferíveis (confira seus galões de água mineral – se necessário).

5) – Inclua VITAMINAS D e C, para uso diário, melhorar a imunidade é essencial;

* O QUE FAZER SE COMEÇAR A TER OS SINTOMAS *

1) – Se tiver febre acima dos 38°C , é melhor tomar paracetamol em relação ao ibuprofeno; paracetamol 1000 – 1 comprimido de 8/8 h.

2) – HIDRATE-SE, porque o vírus acomoda-se mais rápido em garganta seca;

3) – Faça gargarejos com água (na temperatura ambiente) e sal;

4) – Descanse muito ! Não deve sair de casa mesmo se começar a se sentir melhor, porque estará infectado durante 14 dias, repouso e afastamento social é essencial;

5) – Não entre em contato físico ou num mesmo ambiente com pessoas idosas ou com problemas de saúde, se não tiver como evitar use máscara, luvas, óculos e roupas de manga e calças compridas, amarre os cabelos, faça a barba, separe seu lixo, só tussa com um lenço protegendo a boca, se espirrar idem, tampe o nariz com um lenço descartável – proteja quem você ama;

6) – Peça a amigos e familiares que deixem o necessário do lado de fora da sua porta para evitar contato, higienize as embalagens e a casa com vinagre de álcool (evite produtos com cheiro forte para não ter alergias);

7) – Se a febre aumentar acima dos 39°C e não conseguir controlar ou tiver dificuldade respiratória, contate profissionais da saúde de sua cidade , só vá ao hospital como último recurso, o perigo de contágio é grande;

8) – Fique calmo/a, e prepare-se de maneira organizada que tudo ficará bem. “Tudo isso vai passar.”.

A última linha dessa competente enfermeira diz assim: “OBS.: Não seja egoísta, compartilhe essa mensagem com os outros e seja solidário para salvar vidas.”.

Eu obedeci. Quem sabe alguém possa usar essas instruções. E salvar vidas.

SIM, PODEMOS SALVAR VIDAS, através de nossas atitudes solidárias e corretas.

Rev. Rudi Augusto Krüger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum – rudi@doctum.edu.br