“A História da Funec”: Livro de autoria do professor Monir Ali Saygli conta a história da Fundação Educacional de Caratinga

O livro foi lançado na última sexta-feira, 19, em noite de homenagens e autógrafos

CARATINGA – A obra literária “A História da Funec” conta a trajetória construída ao longo de mais de cinco décadas pela visão de um de seus fundadores que também é professor, membro da assembleia e colaborador desde a idealização da Fundação, o professor Monir Aly Saygli. O lançamento do livro pela Editora Funec aconteceu na última sexta-feira, 20, e contou com a participação de membros da Assembleia da Funec, da Direção da instituição, familiares e amigos do autor.

O autor é graduado e pós-graduado em Direito e também é formado em Letras/Inglês e considerado um dos maiores conhecedores da língua portuguesa – literatura e gramática, de toda a região. É fundador da Academia Caratinguense de Letras (ACL) e do Movimento Amigos de Caratinga (MAC).

Com uma trajetória cheia de realizações em prol do conhecimento e da cultura o Professor Monir, como carinhosamente é conhecido, contou sobre as suas memórias durante o processo de criação da Funec. “Fui o primeiro a participar de um grupo que pretendia instalar em Caratinga uma universidade católica. Na época, li uma publicação no jornal informando que o deputado Hilo Andrade estaria criando fundações educacionais em diversas cidades em Minas Gerais. Imediatamente convoquei algumas pessoas e fomos à Belo Horizonte e pedimos a ele a inclusão de Caratinga na lista”, conta ele.

O processo de consolidação do projeto para a criação da Funec foi longo e exigiu a soma de muitos esforços para ser concluído, mas foi gratificante, como destaca o Professor Monir. “Após muita luta e a colaboração de pessoas, a aprovação da fundação foi possível. Mesmo com algumas dificuldades, mas, com coragem chegamos ao patamar que estamos. O lançamento desse livro é uma maneira de não deixar morrer a verdadeira história da Fundação Educacional de Caratinga. Parabenizo todos àqueles que também participaram dessa história”.

O evento de lançamento do livro contou com a participação da direção da Funec, amigos e familiares do autor. O superintendente especial de Gestão, Sérgio Gonçalves Horts, destacou a importância da obra. “O lançamento desse livro é de grande importância para a Fundação. O professor Monir é um patrimônio nosso. Ele participou desse projeto, do sonho de criar a Fundação Educacional de Caratinga, ele passou por todo o procedimento de implantação e contribui até hoje. Esta obra foi escrita por alguém que foi testemunha ocular da história, que participou. Isso é reviver os momentos do precursor que participou da idealização de tudo que somos hoje, enquanto fundação”.

O vice-presidente da Academia Caratinguense de Letras (ACL), José Celso da Cunha, destacou a importância do lançamento da obra para a ACL. “Esse momento representa muito para a academia caratinguense de letras, pois, cada vez que um de seus membros publica uma obra, isso engrandece não só a academia, mas toda a comunidade cultural de Caratinga e região. Parabenizo meu amigo há quase cinco décadas, professor Munir”, contou.

A Funec já marcou muitas histórias em mais de cinco décadas de existência, inclusive da diretora do Grupo Sistec, Neyde Rihan, que fez questão de estar presente no lançamento da obra do Professor Monir. “Tenho uma história e um carinho muito grande pela Funec, me formei em dois cursos pela fundação e hoje só tenho a agradecer essa instituição que promove uma educação de qualidade. Hoje em especial, parabenizo meu amigo Monir por essa excelente ideia de registrar a história da Fundação Educacional de Caratinga”.

O evento contou ainda com várias homenagens em vídeo, noite de autógrafos e a entrega de uma placa de homenagem e agradecimento por parte da Instituição que foi entregue pelas mãos da diretora executiva da Funec, professora Raquel Carvalho.