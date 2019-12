A FAMÍLIA MODERNA

*Cléscio Galvão

Temos que tradicionalmente família seria o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa formando um lar. Dentro desse conceito a família seria formada por pai e mãe, vinculados pelo instituto do casamento ou por união de fato, e por um ou mais filhos, compondo o que a doutrina classifica como família nuclear ou elementar.

Conceitualmente a família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. Assim, é de fundamental importância o papel da família no desenvolvimento de cada indivíduo. É no âmago da família que são transmitidos os valores morais e sociais que servirão de base para o processo de socialização da criança, bem como, as tradições e os costumes perpetuados através de gerações.

O ambiente familiar é o palco onde deve reinar a harmonia, afetos, proteção e todo o tipo de apoio necessário na resolução de conflitos ou problemas de algum de seus membros. As relações de confiança, segurança, conforto e bem-estar proporcionam a unidade familiar.

Não obstante os conceitos registrados acima, devemos considerar que a ideia que hoje temos de família não é a mesma de tempos atrás, vez que estamos em um momento de desenvolvimento social e jurídico sobre o tema, onde o conceito do que vem a ser família está sendo ampliado.

No passado o modelo familiar patriarcal, patrimonial e matrimonial era o dominante. Em tal modelo tínhamos a figura do “chefe de família”, que era o líder, o centro do grupo familiar e responsável pela tomada das decisões. Era tido como o provedor e suas decisões deveriam ser seguidas por todos. Esse modelo era atestado pelo fato de que união entre homem e mulher, muitas das vezes, não se dava pelo aspecto afetivo, mas sim patrimonial, através de escolhas exclusivas dos patriarcas. Neste conceito era muito comum que os noivos não se conhecessem, sendo os casamentos arranjados e honrados em nome da família. Neste modelo somos levados a concluir que a felicidade e a liberdade de seus membros estão postas em segundo plano e que o ideal primário revestia-se no fortalecimento do poderio econômico e patrimonial da família.

Em uma sociedade moderna o conceito de família alargou-se, sendo contagiado pelo sentimento de liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana. Hoje a família tem um viés democrático, com a ampla e igualitária participação de seus membros, visando o bem comum. É também importante registrar que o aspecto afetivo entre seus membros hoje se sobressai na constituição da família.

Também temos que registrar que o núcleo de constituição da família foi estendido, ao contrário do passado, onde somente se admitia a união de homem e mulher pelo vínculo do casamento. Hoje além da multifacetada constituição familiar, essa é admitida por mera união afetiva. Temos a união de pessoas do mesmo sexo, inclusive com a permissibilidade de adoção de filhos. Registramos também a existência de famílias monoparentais, na qual temos a mãe e ou pai solteiros.

Certo é que no conceito moderno de família essa passou a ser vista como um instrumento de desenvolvimento individual de seus integrantes e não mais como uma instituição estanque, universal e indissolúvel, regida por leis rígidas de compromisso e fidelidade.

Assim, dentro da evolução natural da humanidade, não há como termos uma visão estagnada do que vem a ser uma família. Atualmente temos muitas críticas às novas formas familiares, o que levará tempo para sua consolidação social, mas, contudo, uma certeza é latente, o modelo patriarcal está sepultado no passado, sendo que a família do presente e do futuro terá como motivação a dignidade da pessoa humana, voltada para a busca constante da felicidade e pela liberdade e igualdade entre seus membros.

CLÉSCIO GALVÃO é advogado e empresário, membro da Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas e da Loja Maçônica General José Maria Moreira Guimarães, 1ª, nº 0562, sediada em Belo Horizonte, jurisdicionada ao Grande Oriente do Brasil-Minas Gerais e federada ao Grande Oriente do Brasil. Eleito Grão Mestre para a gestão 2019/2023.