Presidência da Câmara

A data ainda não foi decidida, mas na primeira quinzena de dezembro deve acontecer a eleição para a mesa diretora da Câmara de Caratinga. Nos bastidores três nomes aparecem para concorrer à presidência, que são os vereadores Cleon Coelho (atual presidente), José Cordeiro e Irmão Emerson, que também fazem parte da mesa diretora. Dizem que o “voto” de maior peso é do prefeito Welington Moreira.

Cleon Coelho

O atual presidente Cleon Coelho é muito elogiado pelos colegas vereadores e funcionários da Casa por fazer uma administração transparente e ter grande conhecimento por estar em seu 4º mandato como vereador. Pode ser que pela primeira vez na história da Câmara, um presidente seja reeleito num mandato seguido.

Credcooper

A reunião do legislativo dessa segunda-feira (28) foi em caráter especial para homenagear o Sicoob Credcooper pela realização da 7ª edição da Feira de Negócios Agropecuários, a Fenasc. A propositura da homenagem foi do vereador Noé.

Credcooper II

O presidente do Conselho de Administração da Credcooper, Vagner dos Santos Ribeiro usou a tribuna e ressaltou a filosofia do banco que é cooperativista. Há 39 anos, a cooperativa gera 197 empregos diretos e 30 indiretos e está em mais 11 cidades, sendo a mais recente em Ipatinga. Ainda segundo o presidente Vagner, são pilares da empresa, o interesse pela comunidade, o social e o ambiental.

Miss Plus Size 2022

Foi homenageada na reunião da Câmara pelo presidente Cleon Coelho, a modelo Sueila Soares de Oliveira que foi coroada Miss Plus Size Vale do Aço 2022, representando Caratinga.

Sueila aparece na foto com os pais, o filho e esposo Anésio. Parabéns pela conquista.

Natal Iluminado

O vereador Rominho destacou o trabalho da administração municipal na praça Cesário Alvim com o “Natal Iluminado”. A ornamentação com as luzes atraem muitas pessoas, inclusive de outras cidades, que fomentam a economia do município, segundo o vereador.

Saudação ao prefeito

O vereador Johny iniciou sua fala fazendo uma saudação especial ao prefeito Welington Moreira. “Numa festa de natal o prefeito tem que preocupar em saudar o povo, falar o nome dos 15 vereadores que realmente trabalham nessa casa. Não tem como dois vereadores te atrapalharem, quem manda aqui é a maioria, o que aconteceu é que estamos incomodando, o senhor é leviano, disse que coloquei oito processos na justiça contra o senhor, e não fiz um. Você deveria ter elogiado os seus vereadores e não dar ibope para um ‘vereadorzinho’ feito eu”, disse Johny a respeito da fala do prefeito na inauguração do Natal Iluminado de Caratinga.

Emerson

O vereador Emerson também deixou um recado para o prefeito Welington Moreira sobre seu pronunciamento na praça Cesário Alvim. “O prefeito falou na praça que tem dois vereadores atrapalhando o trabalho do município, você é prefeito e delegado, tem curso superior, então você tem que provar o que disse, vou fazer um requerimento, se provar que estou te atrapalhando como vereador, vou renunciar ao meu cargo de vereador”.