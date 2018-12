Motoristas acreditam que é preciso repensar o trânsito

CARATINGA- Recentemente, inúmeras mudanças foram promovidas na área central de Caratinga, pelo Conselho Municipal de Trânsito, com o objetivo de melhorar a circulação de veículos. Uma delas, por exemplo, impediu a conversão direta saindo da Avenida Benedito Valadares, sentido a Rua Raul Soares. Na prática, os motoristas devem fazer a conversão após contornar a Praça Getúlio Vargas (passando em frente ao antigo Fórum), e só então seguir para Rua Raul Soares. Os semáforos da Praça Getúlio Vargas e Benedito Valadares ficam abertos ao mesmo tempo. Na área da Praça Cesário Alvim também foram promovidas algumas alterações, no entanto, para os motoristas, ainda é preciso promover melhorias.

Para o professor Cláudio Geraldo da Silva é necessário repensar o trânsito na cidade, com alternativas que valorizem mais a mobilidade e promovam a fluidez do trânsito. “O maior problema no trânsito de Caratinga (óbvio) é a desproporção entre quantidade de veículos e espaço destinado a eles. A cidade não foi planejada para comportar o tráfego que tem hoje. Para melhorar o trânsito é necessário antes de tudo um trabalho de prevenção, quanto à necessidade de utilizar meios alternativos de transporte, diminuindo o fluxo de veículos, principalmente na região central. Para isso seriam interessantes iniciativas como transporte público mais acessível, com integrações entre bairros, como nas cidades maiores. Outras ideias, como as bicicletas compartilhadas (alugadas por valores simbólicos) poderiam ajudar a desafogar o trânsito. Outras ações de planejamento como a implantação de uma ‘mão inglesa’ na rua Benedito Valadares, permitindo que os veículos que descem da rua João Pinheiro possam virar à esquerda em frente ao Banco do Brasil, poderia dar liquidez ao trânsito, evitando gargalos na praça”.

Sobre a grande discussão recorrente em Caratinga, que são o número de vagas de estacionamento, Cláudio Geraldo analisa que como a “inversão do verdadeiro problema”. “Penso que a finalidade da via pública é o fluxo e não o estacionamento. Solucioná-lo dependeria de uma série de ações que seriam necessárias pelo poder público, mas que podem ser inviáveis politicamente. A concentração de vagas de motocicleta em locais estratégicos pode incomodar as oficinas mecânicas, que detém vários pontos de exclusividade destas vagas. Muitas vagas de carga e descarga se minimizadas desagradariam os comerciantes. Pontos de táxi diferentes na mesma rua, como na Benedito Valadares. Outros com poucos carros. Seria necessário um trabalho de reorganização, feito com seriedade”.

Outra sugestão, seria uma espécie de parceria da administração do município com estacionamentos privados, conforme Cláudio. “Assim como com donos de lotes baldios, criando mais vagas de estacionamento a custos menores, que o município poderia subsidiar com a cobrança da ‘faixa azul’ nas vias públicas”.

O agente penitenciário Carlos Teixeira de Siqueira, acredita que o trânsito tem sido um dos principais problemas para quem almeja uma qualidade de vida em qualquer cidade no Brasil e em Caratinga não é diferente. “Hoje acho que o maior problema é o excesso de carros nas ruas. Acho que tem uma série de medidas que possam ser tomadas para melhorar o trânsito, que hoje está um caos. Uma das formas é a população começar a optar por transporte público, o problema é que as empresas não oferecem isso com boa qualidade. A tarifa deveria ser mais baixa, ônibus climatizado, cumprir horários. Raramente você vê um ônibus vazio e coloca mais que cinco pessoas no carro você é multado, acho que no ônibus também deveria se olhar o excesso de passageiros”.

Assim como Cláudio, Carlos também acredita em meios alternativos de transporte, para desafogar o trânsito. “Outra situação seria as pessoas priorizarem as bicicletas que gera muitos benefícios, é mais barato, sustentável e saudável. Deveria se construir ciclovias por exemplo, criar um local apenas para bicicletas passarem, local para serem estacionadas. É importante também lançar campanhas educativas, como é bom usar as bicicletas, incentivar empresas ajudar município construir bicicletários”.

A imprudência nas ruas também o fato considerado preocupante, segundo destaca. “Seria bom também o rodízio das placas pela situação que está Caratinga, ou então horário alternativo, acho que as multas devem ser aplicadas, muitos motoristas não respeitam as faixas de pedestres. Já vi motociclista quase passando em cima de pedestre, o próprio pedestre não respeita o sinal, a prefeitura deve investir em agentes do trânsito para que as pessoas que não respeitem sejam autuadas. Acho que está faltando muitos estacionamentos, as ruas foram limitadas, tem muitos empresários que se aproveitam do excesso de veículos com os estacionamentos particulares, não estão errados, mas deveria ter mais vagas gratuitas”, finaliza.