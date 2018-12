O Natal na singularidade de uma criança

CARATINGA- O Natal é um momento de grande alegria para as crianças. No universo infantil, muitos se divertem com os cânticos, a magia do Papai Noel e a espera pelos presentes.

Após trazer a entrevista da professora Dora Bomfim, o DIÁRIO ouve outra geração para saber o significado desta data. Ricardo Lacerda Zinato tem 7 anos de idade e é filho de André Zinato de Paiva e Natália Lacerda de Paiva. Com toda a singularidade e carisma de uma criança, veja o que ele pensa sobre o Natal:

O que é o Natal para você?

É o dia que o Papai Noel traz presentes para todas as crianças que se comportam direitinho.

Como você comemora o Natal?

Brinco com os presentes novos quer o Papai Noel trouxe para mim e com muita coisa gostosa.

O que você mais gosta no Natal?

Da árvore de Natal, dos presentes, de ficar feliz e de cantar na igreja.

O que você pensa sobre o Papai Noel?

Eu acho que ele é um vovô muito bonzinho, que faz brinquedos todos os dias.

Com quem você gosta de passar o Natal?

Vovó, vovô, papai e mamãe.

Qual foi o seu pedido neste Natal?

Um jogo para o meu vídeo game e brinquedos para todas as crianças e um osso para a Malu (a cachorrinha).