Levantamento estatístico da Secretaria de Estado de Segurança Pública

Número de homicídios não é reduzido em Caratinga; Roubos consumados tiveram queda de cerca de 50%

DA REDAÇÃO – O último levantamento estatístico divulgado neste ano pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) aponta que 10 das 12 estatísticas de criminalidade monitoradas pelo Governo do Estado estão em queda em Minas Gerais. A comparação diz respeito ao período janeiro a novembro de 2018 com 2017. As reduções chegam a 32,72%, como nos casos de roubo, o que significa 34.209 roubos a menos em 11 meses em Minas. Em Caratinga, não houve redução no número de homicídio, mas os roubos caíram cerca de 50%.

Integração das forças de segurança

Os resultados retratam o trabalho de integração das forças de segurança e o apoio do Governo na tratativa da segurança como prioridade. Incrementamos o número de policiais militares, civis e bombeiros nos últimos anos, o quantitativo de viaturas das três instituições e estamos fazendo gestão focada em prevenção à criminalidade. Realizamos um trabalho de proteção social aliado à repressão qualificada”, avaliou o secretário da Sesp, Sérgio Barboza Menezes.

Para Menezes, a interlocução adotada pelo sistema de segurança mineiro com outros atores, como o Ministério Público, Tribunal de Justiça, polícias Federal e Rodoviária Federal, instituições de pesquisa, entre outras, tem dado força e eficiência aos trabalhos voltados para a redução da criminalidade.

“Há ações de gestão importantes em andamento, que exemplificam essa integração, como a criação do Grupo de Intervenção Estratégica de Enfrentamento a Roubos e Homicídios (GIE-R), que reúne instituições na repressão qualificada, compartilhamento de informações e alvos e planejamento integrado de operações”.

Desde 2017, as ações de gestão de todos os atores do sistema de segurança pública – Sesp, PM, PC, Bombeiros e Sistema Prisional – não só conseguiram reduções progressivas de estatísticas criminais, como também a reversão da curva da violência que estava em ascensão desde 2011 e a menor taxa de homicídios dos últimos sete anos.

Homicídio

Importante indicador da violência, o número de vítimas de homicídio também está em queda de 21,6% em todo o estado. Dados do Observatório de Segurança Cidadã da Sesp mostram que, pelo interior, 77,2% dos municípios não tiveram registro deste tipo de crime, mantiveram ou reduziram seus índices.

Vale lembrar que os dados de criminalidade dos 12 crimes monitorados pela Sesp nos 853 municípios do Estado estão disponíveis para consulta online, de forma rápida e transparente. Basta acessar o site da secretaria (www.seguranca.mg.gov.br) > Integração > Estatísticas > Estatísticas Criminais.

Caratinga

O levantamento estatístico divulgado neste ano pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) aponta que o município de Caratinga até o mês de novembro já tem 15 homicídios; o mesmo quantitativo de 2017. Porém as tentativas de homicídios caíram, sendo constatadas 16 neste ano, diante de 23 no ano passado.

Embora sejam computados dados de 2018 até novembro, o casos de estupro consumado cresceram, sendo registrados cinco ocorrências nestes onze meses. Foram quatro em 2017. Em relação a estupro de vulnerável, são 19 casos consumados até o mês de novembro. Durante todo o ano de 2017, Caratinga registrou 18 casos consumados de estupro de vulnerável.

Já para sequestro e cárcere privado, o quantitativo de 2018, computado até novembro, já supera o do ano anterior, sendo cinco casos nos últimos onze meses, diante de três no ano passado. Não foram registrados casos de extorsão mediante sequestro nos últimos dois anos.

Os roubos consumados tiveram queda acentuada. Em 2017, 333 roubos foram registrados em Caratinga, sendo 312 até novembro. Já neste ano, com dados até novembro, foram 132 roubos, uma queda de cerca de 50%.

Natureza – Caratinga Ano 2017 Até novembro de 2018 Estupro consumado 04 05 Estupro de vulnerável consumado 19 18 Homicídio consumado 15 15 Tentativa de homicídio 23 16 Sequestro e cárcere privado 03 05 Roubo consumado 333 167