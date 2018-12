PM cumpre mandado de busca e apreensão na zona rural de Imbé de Minas

IMBÉ DE MINAS – Na manhã de ontem, a Polícia Militar cumpriu mandado de busca e apreensão na zona rural de Imbé de Minas. Durante a operação, os militares recolheram uma espingarda e um revólver calibre 32, além de onze munições e uma bucha de maconha. O suspeito Pedro Reis Neto, 28 anos, foi detido.

Conforme a PM, há cerca de 20 dias, Pedro se envolveu em uma briga de bar com um outro homem. Após a briga, ele passou a ser ameaçado por José Roberto Rodrigues Alves, irmão do homem com quem Pedro brigou no bar, e que é procurado pela justiça após fugir do presídio de Inhapim em abril deste ano.

Segundo o sargento Gleidson, acompanhado do irmão, José Roberto foi até à casa de Pedro e efetuou quatro disparos contra o imóvel. Ninguém foi atingido. Neste imóvel, além de Pedro, nele residem seus pais, seu irmão e sua filha.

A PM recebeu a informação que após o atentado, Pedro Reis adquiriu uma arma. Com o objetivo de impedir o conflito entre os dois envolvidos, a equipe policial foi até à residência de Pedro e recolheu o armamento.

Os mesmos militares foram até à casa de José Roberto e outros locais onde ele pudesse estar escondido, mas não o localizaram.

Na delegacia, Pedro falou com a imprensa e confirmou a posse das armas e munições. Ele alegou que elas seriam utilizadas apenas para se defender.

Foragido

O indivíduo acusado de atirar na casa onde Pedro mora, José Roberto Rodrigues Alves, é foragido da justiça desde o dia 16 de abril, quando fugiu do presídio de Inhapim. Ele cumpria pena por estupro e escapou após receber autorização judicial para realizar trabalho do lado externo da unidade prisional. Qualquer informação sobre o paradeiro de José Roberto pode ser repassada pelos telefones 190 e 181.