Carro furtado em Resplendor é recuperado pela PM

POCRANE – Um Fiat Uno furtado na cidade de Resplendor foi recuperado na tarde desta segunda-feira (10) no km 110 da MG-108, em Pocrane. Os suspeitos Avair Gonçalves de Lima e Ricardo Gonçalves de Oliveira foram detidos pela Polícia Militar Rodoviária.

Uma guarnição da Polícia Militar Rodoviária fazia policiamento quando deparou com os irmãos Avair e Ricardo, que tinham um galão e estavam nas proximidades de um Fiat Uno. Assim que perceberam que seriam abordados, os indivíduos demonstraram certo nervosismo.

Inicialmente, os policiais perguntaram sobre a documentação do veículo, mas alegaram não possuir e disseram que o carro seria de seu irmão, que se encontra como recuperando na cidade de Resplendor.

Os militares perceberam que o condutor apresentava sinais de ter ingerido bebida alcoólica. Ao ser questionado, ele afirmou que na noite anterior bebeu em uma festa e que na manhã de segunda-feira, tomou uma dose de cachaça e uma lata de cerveja. Ele foi submetido ao teste do etilômetro sendo constatado 0,50mg/L de ar alveolar expelido pelo pulmões.

No decorrer dos trabalhos, os militares foram informados que um Fiat Uno tinha sido furtado na rua Morais de Carvalho, em Resplendor. O dono do veículo disse que o deixou estacionado em frente à sua casa na noite de domingo (9) e que o furto foi constatado na manhã desta segunda-feira. Segundo vizinhos do dono do carro, por volta das 23h30 de domingo, eles ouviram quando o Fiat Uno deixou a rua, pois o veículo está com problemas no cano de descarga e faz muito barulho quando em funcionamento. A outra informação é que os autores do furto seriam os irmãos Avair e Ricardo, que residem na rua Manoel de Paula Fraga, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Resplendor.

Diante da situação, o carro foi recuperado e removido ao pátio credenciado. Os suspeitos foram detidos e conduzidos para delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.