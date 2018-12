Paulinho de Dom Lara fala de sua trajetória política e dos planos como presidente do legislativo

Novo presidente da Câmara foi escolhido o ‘vereador destaque do ano’ pelo DIÁRIO

CARATINGA– Paulo Barbosa Marques, o “Paulinho de Dom Lara”, faz parte do Partido Progressista e está em seu terceiro mandato como vereador. Na semana passada foi eleito o novo presidente da Casa Legislativa em uma votação bastante disputada com o vereador de situação Diego de Oliveira.

Paulinho também é vereador destaque do ano no DIÁRIO DE CARATINGA e nesta entrevista conta um pouco de sua trajetória e de seus planos.

Como é sua história na política?

Fui representante comercial na Petisco por muitos anos. Em 1978, de Ipatinga a Coronel Fabriciano era estrada de chão, então fiquei muito cansado, vim embora para ficar um ano na roça, em Dom Lara, na fazenda que meu pai construiu. Nesse período me destaquei muito na amizade com pessoal, pois sou filho dali, sempre fui uma pessoa muito prestativa, nasci assim e vou morrer assim. Em 1992, o senhor Dário Grossi veio atrás de mim, pois me destacava muito na comunidade. Falei pra ele que minha casa estava aberta, mas que na política não entraria, disse que não gostava. Aí ele insistiu e nessa época ele estava com 3% de aceitação, Fabinho estava disparado na frente. Dei uma ideia pra ele de fazer uma reunião na minha casa, cheguei a colocar umas 300 pessoas na minha casa. Quando o senhor Dário chegou lá junto com Zé de Assis, ele ficou louco, porque todas reuniões que ele fazia dava umas 15 pessoas. Ele tinha um carinho especial comigo por isso. Ali a campanha dele começou a crescer. E nessa época ganhei a eleição, mas me tiraram depois de eleito, inventaram que tinha dois, três ‘Paulinhos’, mas era só eu. Senhor Dário me deu todo apoio e houve consenso do juiz eleitoral que convocou os 17 presidentes de mesas que foram a meu favor. Então o Clebinho saiu e entrei. Quando foi a posse no dia 1º de janeiro de 1993, morre o Zezinho do Sindicato, assim o Clebinho entrou também. De 437 votos na primeira eleição pulei para 864 em 1996. Fui eleito pela terceira vez depois, teve uma ordem judicial que era suplente. Quase morri, queria honrar meus votos, gastei tudo que tinha em cima disso para reverter a situação e não consegui. Depois na época do Fabinho tive quase 700 votos, numa coligação que fizeram que eu nem sabia, foram o Aluísio Palhares e o Guerra eleitos e meu partido faria um com certeza, mas perdi a vaga pela coligação. Essa última agora todo mundo dizia que eu não conseguiria, mas consegui meu terceiro mandato. Primeiro lugar a fé em Deus e hoje sou o novo presidente da Câmara.

O que pretende fazer em relação a obra da sede da Câmara que está parada?

Vou correr atrás, não pode deixar acabar o que já tem. Para tudo tem os meios legais e tenho uma proposta, uma visão que tenho certeza que o povo de Caratinga vai aprovar. Se o prefeito quiser fazer uma negociação e estiver dentro das possibilidades e com apoio dos meus companheiros vereadores, pois tenho que ouvir todos, quase 90% da população prefere a Câmara no antigo Fórum. Então quero trocar com o prefeito e se tiver jeito ele poderia colocar o hospital do câncer lá embaixo (onde está sendo construída a nova sede da Câmara). Uma reforma seria feita no antigo fórum dentro da legalidade, respeitando que é um patrimônio histórico.

Sobre a verba que seria repassada do legislativo para o hospital, qual sua opinião?

Não existe um vereador ser contra, sou a favor. Acredito que se for legal nem o prefeito irá contra. Acho que deve fazer o repasse.

O que achou da formação da mesa diretora da qual será o presidente?

Maravilhosa, vamos trabalhar juntos. Não quero estar sozinho em momento algum, vou administrar junto de todos os vereadores.

Quais são suas metas como presidente da Câmara?

Em primeiro lugar quero fazer um trabalho em prol da comunidade e tentar uma grande união entre os poderes através de diálogo. São três poderes e merecem ser respeitados.