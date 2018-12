Jornada reúne cursos de pós-graduação do Unec e conta com presença de palestrante vindo de BH

Evento colocou em discussão o perfil do profissional e a importância de inseri-lo no lugar certo nas organizações

CARATINGA – O mercado está cada vez mais dinâmico e competitivo e tal fato tem exigido dos profissionais versatilidade. Quem possui muitas habilidades e pró-atividade larga na frente.

É importante entender o perfil do profissional e inseri-lo no lugar certo nas associações, considerando suas características peculiares. O assunto e seus meandros foi debatido na noite da última sexta-feira (07), durante a 1ª Jornada de Pós-Graduação do UNEC. O evento foi realizado no auditório Celso Simões Caldeira, Unidade Acadêmica I, do Centro Universitário de Caratinga e contou com a participação de um palestrante vindo da capital do estado. A iniciativa foi da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão e destinada a estudantes de todos os cursos de Pós-Graduação da instituição.

Rubens Geraldo Alves, aluno de MBA em Gestão de Negócios e Pessoas, aprovou em cheio a ideia de se promover o evento com o tipo de tema proposto. “Acho muito importante. Conhecimento nunca é demais. A gente vai se desenvolvendo cada vez mais. Todo aprendizado é adicionado ao nosso dom. O evento nos engrandece e engrandece a instituição. Com esse tipo de aprendizado, aumenta a chance de termos mais oportunidade no mercado.”

A jornada possibilitou a vinda à cidade do coach Gilbertto Barrouin, que atua em Belo Horizonte. Barrouin possui especialização em Gestão de Pessoas e tem experiência nas áreas de administração, contabilidade, auditoria pública e docência. O professor ministra aulas para os alunos do curso de MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e Negócios do UNEC. Durante o evento ele proferiu palestra com o tema: ‘O meu melhor no pessoal e no profissional’. “O coach, que é a metodologia com o qual eu trabalho, vem justamente para ajudar as pessoas que queiram se desenvolver e crescer, mas que às vezes sozinhas não conseguem. O profissional apoia e estimula, para que elas evoluam pessoalmente e profissionalmente.”

Barrouin deu destaque ainda à necessidade de se buscar constantemente a evolução e o crescimento. “Acredito que ninguém vai querer me encontrar daqui a 10 anos e dizer que está no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, ganhando o mesmo e com o mesmo reconhecimento. Todos querer estar melhor do que hoje. É nesse sentido que busco conversar e estimulá-las, para que elas busquem o crescimento e acreditem em si mesmas.”

Trazer para o aluno informações sobre temas pertinentes e que auxiliem no aprendizado e na sua formação é uma tônica da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do UNEC, responsável pelo evento.

“Estamos atentos e entregamos ao aluno a oportunidade para que ele se torne um vencedor. Quando se fala em crise, sempre gosto de dizer que a gente deve tirar o ‘S’ da palavra. Assim, ficar a palavra ‘crie’. Temos que nos reinventar e buscar criar novos horizontes, novas perspectivas. Afirma o coordenador de Extensão, José Aylton de Mattos, que na ocasião esteve representando o pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, Eugênio Maria Gomes, que teve que se ausentar em razão de um compromisso.

O evento também contou com a participação e o apoio do coordenador do CAE, Centro de Assessoria Empresarial, e coordenador do curso de MBA em Gestão de Negócios e Pessoas do UNEC, José Carlos Moreira. “Temos como propósito trazer sempre a inovação. Para isso, disponibilizamos professores capacitados e com experiências práticas. Oferecemos aos nossos alunos conteúdo de qualidade. Tanto aos que estão chegando, quando aos que estão saindo (se formando) vindo para o mercado, ou até mesmo ao ex-alunos através da educação continuada. E a Pós-Graduação é justamente para isso. Dar uma sustentação e buscar a união entre a teoria e a prática,” concluiu.