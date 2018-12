PM cumpre mandado e apreende drogas no Santo Antônio

CARATINGA – A Polícia Militar realizou operação na tarde de ontem para cumprir mandado de busca e apreensão em uma residência situada à rua Dr. Izá de Souza Lucas, no bairro Santo Antônio. Ação resultou na apreensão de drogas e na prisão de duas pessoas.

Segundo o sargento Sanches, a PM tem recebido diversas denúncias de tráfico de drogas no bairro Santo Antônio, “então foi solicitado mandado de busca e apreensão na casa de um suspeito”.

Durante o cumprimento do mandado, os militares apreenderam 18 cápsulas com cocaína, 24 pedras de crack e 52 reais. Também foram recolhidas cápsulas comumente usadas para acondicionar cocaína. Os suspeitos Diego Deivison Rodrigues, 32 anos, e Maiara Bruna de Oliveira, 19, foram detidos. De acordo com a polícia, Diego confessou ser o proprietário das drogas. O rapaz já possui passagem pela polícia por tráfico de drogas. Maiara estava com um pino de cocaína que o próprio namorado teria passado para ela.

Os suspeitos foram levados para Delegacia de Polícia Civil.