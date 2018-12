Projeto apresenta poesias feitas pelos alunos e foi realizado em parceria com a Editora FUNEC

CARATINGA – A Escola Estadual Princesa Isabel viveu uma tarde de festa na última segunda-feira (3) com o lançamento do livro Versificando a Física volume II, uma parceria da escola com a Editora FUNEC.

A obra é a culminância do projeto de mesmo nome desenvolvido pelas disciplinas de Artes, Língua Portuguesa e Física, com alunos do Ensino Médio de todas as turmas do turno matutino e foi organizada pelos professores Noé Comemorável de Oliveira Neto, Beatriz Gomes Batista Alves de Souza e Valéria Aparecida Costa.

Durante o projeto os alunos escreverem poesias com temas relacionados à Física e elaboraram ilustrações que tenham a mesma relação. Após a entrega do material desenvolvido pelos alunos, os textos são corrigidos pelas professoras de Língua Portuguesa e devolvidos aos alunos para reescrita com as possíveis mudanças. Por fim, eles passam por uma seleção e os escolhidos de cada turma são convidados a publicarem no livro. No caso das ilustrações, são os próprios alunos que votam e a eleita de cada sala é agregada à obra.

Um dos organizadores da obra, professor Noé Comemorável ressaltou a evolução do projeto de 2017 para 2018. “Em 2017 o projeto foi desenvolvido apenas com os alunos da segunda série do Ensino Médio matutino e fizemos um livro com 40 textos e uma ilustração. Agora, em 2018, todas as 12 turmas das três séries participaram e temos 71 alunos participando como escritores e 12 como ilustradores. Esse crescimento mostra a aceitação do projeto em toda a comunidade escolar.”

A cerimônia de lançamento foi marcada pela emoção dos alunos, dos familiares, professores, direção da escola e convidados. Durante o evento a diretora da Superintendência Regional de Ensino (SER) de Caratinga, Landislene Gomes Ferreira, destacou a importância de projetos interdisciplinares como esse para o desenvolvimento global dos alunos e o quanto o trabalho é importante para a Superintendência Regional de Ensino.

A diretora da escola, professora Elaine Lucas Barroso, que também prefaciou a obra, destacou: “Falar do livro Versificando a Física volume II muito me envaidece, pois se trata de um trabalho inovador, que nos permite ratificar a competência e o talento dos professores e alunos da nossa escola que através da sensibilidade e da percepção da importância da Física no cotidiano das pessoas, apresenta-nos uma multiplicidade de temas e poemas expressando a arte em seus belíssimos versos.”

Encerrando a cerimônia, o professor Noé agradeceu o apoio de toda a comunidade escolar e destacou que o projeto foi inscrito no ano de 2018 no Prêmio Professor Nota 10 da Editora Abril, participou ainda do Prêmio Metodologias de Ensino Inovadoras do ano 2017 do IFMG na cidade de Arcos – MG e foi selecionado para participar do Simpósio Nacional de Ensino de Física, promovido pela Sociedade Brasileira de Física, que ocorrerá em janeiro de 2019 na cidade de Salvador Bahia, mostrando assim a relevância e o reconhecimento pelo belíssimo trabalho desenvolvido pelos alunos.