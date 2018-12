Menor flagrado com 151 pedras de crack e mais de 800 reais

UBAPORANGA – A Polícia Militar recolheu 151 pedras de crack, R$ 867,00 e um celular com um menor, 16 anos, durante ocorrência registrada na tarde de ontem, na rua Sebastião Medina, centro, Ubaporanga. Um usuário, 43 anos, também foi conduzido pelos militares.

De acordo com sargento Torres, a guarnição fazia patrulhamento, quando viu um indivíduo, que é contumaz na prática de furto e também é usuário de drogas, em atitude suspeita em frente a uma residência. “Assim que ele viu a viatura, colocou um objeto no bolso da calça e tentou evadir. Ele foi abordado e constatado que se tratava de duas pedras de crack. Ele também portava 14 reais”, descreveu o sargento.

Os militares entraram no imóvel e da janela, observaram muitas cédulas espalhadas pelo chão da sala, além de diversas pedras de crack.

Ainda segundo o sargento, um menor de 16 anos estava realizando o tráfico, sendo encontrado no total 151 pedras de crack, R$ 867,00 e um aparelho celular. “A droga estava acondicionada em frascos em locais diferentes da casa. O menor já é conhecido no meio policial, pois nos últimos seis meses foi apreendido por duas vezes pela mesma prática e também com uma arma de fogo”, listou o militares.

De acordo com sargento Torres, o menor assumiu a posse da droga e disse que cada pedra seria vendida por 10 reais.

O dono do imóvel foi ouvido pelos militares e disse que o menor alugou a casa no último dia 30.

O menor e o usuário foram detidos e conduzidos para delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.