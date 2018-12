Mais duas mulheres flagradas tentando entrar com drogas no presídio

CARATINGA – Mais dois casos de apreensão de drogas nos horários das visitas foram registrados nesse final de semana no presídio de Caratinga, localizado no córrego dos Bias. Os flagrantes foram registrados no sábado (1), quando uma mãe tentava levar maconha para o filho, e no domingo (2), onde uma jovem foi encontrada com o mesmo tipo de entorpecente.

Sábado

A droga foi flagrada graças ao uso do scanner corporal, já que todos os visitantes passam por ele, pois oferece uma revista mais detalhada. O aparelho mostrou que Nelice Brito de Souza, 54 anos, tinha algo escondido em sua genitália. Ela foi conduzida para uma sala reservada e confessou que realmente estava levando a droga.

Segundo levantamentos dos agentes, Nelice disse que a droga seria para o filho Erinaldo Brito de Souza, 38. Outra informação é que a maconha seria comercializada dentro do presídio.

Devido à situação, mãe e filho foram conduzidos para delegacia de Polícia Civil.

Domingo

Já na tarde de domingo (2), Geisimara Rodrigues Pereira, 19, foi flagrada com drogas. Ela passou pelo procedimento de revista e o scanner corporal mostrou que ela também transportava algo nas partes intimas.

A jovem recebeu voz de prisão e foi levada para delegacia de Polícia Civil. Existe a suspeita de que a droga seria entregue para o detento Douglas Felipe Souza Barbosa, 23, que foi levado para prestar esclarecimentos.