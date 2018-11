PAINEL 27-11-2018

Câmara

Na noite de hoje, mais uma reunião da Câmara Municipal de Caratinga. Dentre os assuntos, a questão do lixo. As pessoas estão reclamando e o vereador Rominho Costa pede que a coleta de lixo seja regular nas ruas do Loteamento Universitário que fica no Bairro das Graças.

Tapa-buraco

A cidade está repleta de buracos, as reclamações são muitas e as ações quase nulas. Apenas na pauta da reunião de hoje, os vereadores Johny, Mauro e Cleidinho fazem cinco pedidos da operação tapa-buraco em ruas dos bairros Belvedere, Esplanada e Santo Antônio, e também na estrada que dá acesso a Sapucaia e dentro do próprio distrito.

Tapa-buraco II

Além dos locais citados pelos vereadores que precisam da operação tapa-buraco, é visível pela população que praticamente toda cidade está com o mesmo problema. No bairro Santa Cruz, que é o maior da cidade, nem se fala. E no Conjunto Habitacional, alguns buracos estão se tornando crateras e das antigas.

Ciclismo

A atleta caratinguense Ana Laura Oliveira de Moraes, aluna da Escola Estadual Princesa Isabel, será homenageada com um voto de louvor e aplausos, pedido do vereador Johny, pela conquista de três medalhas de ouro, na modalidade de ciclismo, nos Jogos Escolares da Juventude, realizado em Natal/RN.

Vigilância Sanitária

O vereador Ronaldo da Milla está cobrando do Departamento de Vigilância Sanitária a informação dos locais onde houve apreensão de mercadorias impróprias para o consumo e onde foram descartadas.