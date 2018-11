Proerd forma quase 200 alunos

Formandos são alunos das escolas estaduais Princesa Isabel e Engenheiro Caldas e das escolas municipais Barquinho Amarelo e Doutor Maninho

CARATINGA – O Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas) formou na manhã de ontem, 198 alunos das escolas estaduais Princesa Isabel e Engenheiro Caldas e das escolas municipais Barquinho Amarelo e Doutor Maninho. O evento aconteceu no auditório Professor Celso Simões Caldeira, no Unec (Centro Universitário de Caratinga).

O Proerd consiste num esforço cooperativo estabelecido entre a Polícia Militar, a escola e a família, tendo como missão e visão ensinar aos estudantes boas estratégias de tomada de decisão para ajudá-los a desenvolver habilidades que os permitam conduzir suas vidas de maneira segura e saudável e construir um mundo no qual os jovens de todos os lugares estejam capacitados para respeitar os outros e para escolherem conduzir suas vidas livre do abuso de drogas, da violência e de outros comportamentos perigosos.

A FORMATURA

A formatura começou com a presença da mascote do Proerd, o leão Dare, que chegou acompanhado da sargento Rosângela, instrutora do programa desde 2009.

Os alunos fizeram redações para mostrar o que aprenderam com o Proerd, abordando o tema “Prevenção às Drogas”, sendo selecionada a melhor de cada escola participante. A redação que se destacou foi a da aluna Andryne Santos Ferreira da Silva, do 5º ano da Escola Estadual Princesa Isabel. “Achei bem importante a experiência que tive com Proerd, como saber que as bebidas causam câncer, as drogas também, e causam muito cansaço. Na redação quis falar para os jovens não usarem drogas, pois causam muitos problemas em nossas vidas”, disse a estudante.

O comandante do 62º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Luciano Reis, falou da importância desse programa desenvolvido nas escolas. “É um sentimento de estar contribuindo para a vida dessas crianças de forma que estando longe das drogas passam a ter um caminho de prosperidade. Quando o jovem envolve com drogas acaba desviando de bons caminhos e a gente observa, até pelas ocorrências policiais, que ele acaba no sistema penitenciário ou perdendo a vida por estar envolvido no consumo ou tráfico. Hoje o tráfico de drogas está à frente de diversos crimes que ocorrem, principalmente os mais violentos como homicídio e roubo. A droga sustenta o comércio ilegal de aparelhos celulares furtados e roubados, pois é uma moeda de troca. Através do Proerd a PM colabora para que as crianças digam não às drogas e à violência, tendo oportunidade de ter um futuro melhor. Além disso, a criança passa a ser multiplicadora do programa ajudando outras pessoas”.

Sônia Maria, professora da Escola Barquinho Amarelo, ressaltou que as crianças aprendem muito com os militares. “A droga é um mal que está atacando crianças, adolescentes, jovens e adultos. Esse programa de conscientização é maravilhoso”, ressaltou a educadora.

A instrutora do Proerd, sargento Rosângela, disse que está muito feliz com o resultado. “É uma sensação de dever cumprido. Dentro das salas trabalhamos cidadania, respeito, prevenção contra bullying e contra as drogas. A gente mostra para o aluno a importância de ficar longe das drogas, saberem o mal que elas causam e a forma de evitar”.