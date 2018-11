Um apelo por conscientização

Moradora denuncia descarte irregular de resíduos no Córrego da Matinha

CARATINGA- Quem trafega pela estrada do Córrego da Matinha que liga ao Bairro Santa Cruz tem se deparado com uma cena bastante desagradável: amontoados de entulho por todos os lados. Apesar dos esforços da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Caratinga e de alguns moradores conscientes, algumas pessoas ainda insistem em poluir o local.

O apelo da moradora Vanessa Lopes é por conscientização. Ela destaca que frequentemente são encontrados no local resíduos de construção civil e até mesmo sofás já foram descartados na estrada. Ontem, além de resíduos de obras, havia restos de madeiras, embalagem de remédio de uso veterinário e pneu, que pode servir como criatório para o Aedes aegypti. “Hoje na nossa cidade temos o tira-entulho ou bota-fora, que são serviços que podem ser contratados, pessoal especializado, que pode pegar esses resíduos e dar um destino adequado. Pegar esse lixo e colocar na estrada só estamos transferindo problema”, alerta Vanessa.

Vanessa afirma que os moradores têm contado com o apoio da Prefeitura de Caratinga e acredita que é necessário mais empenho da comunidade. “O Dr. Welington e o secretário de Meio Ambiente, as demais equipes da secretaria têm nos atendido bem, fazendo inclusive trabalhos de campanha de conscientização, reciclagem, a limpeza e a fiscalização. Cobramos das autoridades, mas reconhecemos o trabalho que tem sido feito, não existe pessoal suficiente para ficar fiscalizando o tempo todo em todos os lugares. Infelizmente aqui já não é mais a questão pública, nem os ambientalistas, mas a população entender do papel importante que nós temos. Por mais ecológica que uma pessoa seja ela produz resíduos, então é um assunto que deve ser discutido por todos. A questão da educação ambiental começa dentro de casa”.

O problema relacionado aos lixos é antigo na localidade, mas, a situação tem se agravado, conforme relata Vanessa. “Temos observado que nos últimos tempos tem acontecido cada dia mais. Nós temos no Brasil a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a Lei federal 12.305 de 2010 que busca lidar, organizar e regularizar a questão dos resíduos. A lei também propõe a reciclagem, prática de consumo sustentável, reutilização dos resíduos sólidos e o destino ambientalmente adequado dos rejeitos. Como moradores sabemos que é uma falta de educação, desrespeito com o meio ambiente, crime ambiental como prevê a lei 9.605 de 1998”.

Ela chama atenção para os riscos à saúde pública. “Nossas estradas recebem um grande número de pessoas que vêm praticar esporte como ciclismo, caminhada, correr e ao chegar aqui se deparam com um cenário muito triste. Sem contar nós moradores que temos que conviver com a situação do lixo todos os dias. Podem animais comerem desse lixo e acabarem morrendo, temos a contaminação do solo, da vegetação, o mau cheiro, roedores, dentre outros problemas. Precisamos entender que nós temos o papel importante nesse processo, o que nós fazemos com o meio ambiente estamos fazendo pra nós mesmos”.

Vanessa finaliza deixando um recado para os moradores, da importância de denunciar ao flagrar descarte irregular de material. “Ao ver um caminhão ou algum outro veículo despejando entulho, concreto ou qualquer resíduo nas nossas estradas, temos que anotar o número da placa, tirar foto, ligar na Secretaria de Meio Ambiente e denunciar. Nós somos parte do meio ambiente e o que não pode continuar acontecendo é pessoas jogarem o lixo nas nossas estradas e não fazermos nada. É importante que tenhamos essa consciência, não tem como tolerar uma agressão dessa ao meio ambiente que causa consequências diretamente na nossa vida”.