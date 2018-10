PAINEL 30-10-2018

Presidente Bolsonaro

Na disputa eleitoral para presidente venceu quem realmente estava à frente nas pesquisas, Jair Bolsonaro. Ficou claro que realmente o povo queria mudança.

Presidente em Caratinga

Como a maioria das cidades em todo país, os caratinguenses também deixaram claro nas urnas o desejo de mudança. Jair Bolsonaro PSL (PSL / PRTB) recebeu 23.811 votos – 62,06 % e Fernando Haddad PT (PT / PC do B /PROS) 14.556 votos- 37,94 %.

Governador em Caratinga

E para governador a diferença entre o “novo” e o que as pessoas já conhecem, foi maior ainda. Romeu Zema do Novo obteve 23.934 votos (69,71 %) e Antônio Anastasia PSDB (PSDB / PSD/SOLIDARIEDADE /PTB / PPS / PMN /PSC / DEM / PP/PTC / PATRI / PMB), 10.401 votos (30,29 %).

O novo

Zema começou a disputa eleitoral praticamente sem apoio algum. Quando esteve em Caratinga quase não foi reconhecido, mas aos poucos foi crescendo, derrubou Pimentel no primeiro turno e agora no segundo deu uma “lavada” de votos sobre Anastasia.

Entrevista

Na edição do dia 12 de setembro, o DIÁRIO trouxe uma entrevista com o, então, candidato Romeu Zema. À época ele aparecia nas pesquisas com o percentual oscilando entre 5 e 7%. Estava em terceiro lugar, bem abaixo de Fernando Pimentel e Anastasia. Este jornal não tem bola de cristal para prever o futuro, apenas essa entrevista só mostra o nosso compromisso de dar voz a todos os postulantes a um cargo público.

Respeito

O que todas as pessoas pediam durante essas eleições era o respeito. No entanto, foi o que menos teve. Os ataques nas redes sociais foram severos, alguns tinham medo de expressarem suas opiniões. Acabado o pleito eleitoral as provocações ainda continuam, só que agora com um dos lados tendo certeza que venceu uma batalha que nem começou ainda.

Câmara Municipal

Hoje será votado já em segunda discussão e redação final o projeto do executivo que dispõe sobre passe livre no transporte coletivo urbano para pessoas com deficiência no município. Esse pedido já havia sido feito pelos vereadores e é uma grande conquista.

R$ 600 mil

Os vereadores votam hoje também em segunda discussão o projeto que cria crédito especial ao orçamento de 2018. São R$ 600 mil de dotação orçamentária que o executivo pediu para construir o muro de contenção na rua Augusto de Morais.

PSF

O vereador Guerra está pedindo que seja construído um Posto de Saúde da Família na Rua Augusto de Morais no bairro Esperança. Muito válido o pedido do vereador, mas antes da construção do PSF, é preciso a reconstrução da rua.

Tendas

O vereador Ronaldo da Milla pede que o chefe do executivo encaminhe à Câmara demonstrativo com prestação de contas referente ao aluguel de tendas e palcos com a empresa Tendas e Estrutura Caratinga Eirele-ME, no período de janeiro de 2017 até a presente data. Ronaldo pede o detalhamento do valor gasto com as tendas/palcos, informando quantas tendas foram utilizadas, locais dos eventos e valor unitário de aluguel por dia.