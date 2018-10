Tarde de lazer no Fórum de Caratinga

Apresentação da História do Macaco Vermelho e brincadeiras marcam comemoração com familiares de servidores da Justiça

CARATINGA– Uma tarde de lazer e “contação de histórias”. Essa foi a proposta do juiz diretor do foro Anderson Fábio Nogueira Alves, para celebrar a passagem do Dia das Crianças. A ideia foi promover uma confraternização entre servidores do Fórum Desembargador Faria e Sousa e seus familiares, que ocorreu na última sexta-feira (19).

Filhos e demais crianças que possuem algum grau de parentesco com os funcionários da Justiça assistiram à apresentação da História do Macaco Vermelho, livro de autoria do juiz Anderson. A festa também contou os principais personagens do universo infantil, além do próprio macaco protagonista da história, por meio de parceria com a Bela Fantasias. Também aconteceram brincadeiras, pula-pula, piscina de bolinhas e distribuição de cachorro quente.

A história foi contada pelo juiz e prendeu a atenção das crianças. Para a tarefa ele contou com a ajuda de uma de suas filhas. “Quando as crianças vêm ao fórum e reconhecem o macaco, perde um pouco do medo da Justiça, quebra a barreira que temos para com a Infância. Queremos aproveitar este espaço, é um imóvel muito grande, nos atende muito bem, mas tem que atender também a comunidade como um todo. Queremos mostrar que esse espaço é da comunidade toda, não é só da Justiça”, afirma o juiz Anderson.

O livro tem sido sucesso de vendas e toda a renda é revertida para duas instituições de Caratinga: Lar das Meninas e Amigo dos Meninos Assistidos de Caratinga (AMAC).