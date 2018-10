PAINEL 11-10-2018

Perdendo a linha

As pessoas estão perdendo a linha nestas Eleições. Fake News se espalham em velocidade assustadora; por oposição partidária, amigos e até familiares se desentendendo. A análise das propostas de governo dos candidatos está ficando de lado, enquanto o que prevalece são as batalhas da internet.

Bolsonaro

O candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro lamentou em entrevista à imprensa o caso de um homem suspeito de matar um mestre de capoeira na Bahia em uma discussão política. “Quem tomou a facada fui eu, pô! O cara lá que tem uma camisa minha, comete lá um excesso. O que eu tenho a ver com isso? Eu lamento. Peço ao pessoal que não pratique isso. Eu não tenho controle sobre milhões e milhões de pessoas que me apoiam”. O que Bolsonaro chama de excesso, muitos chamam de violência. O desafio do candidato é afastar esta ‘sombra’ de sua campanha.

Haddad

Haddad, candidato à Presidência pelo PT, não visitará mais Lula nesta campanha de segundo turno. É o que revelou a presidente do partido, senadora Gleisi Hoffmann (PR), de que o ex-presidente pediu ao candidato que faça campanha em vez de visitá-lo. É fato que as visitas de Haddad a Lula já estavam pegando mal e colocando em dúvida a independência política do candidato. O PT está correndo contra o tempo…

Temer

Após a definição do segundo turno das Eleições, o presidente Michel Temer virou o queridinho das redes sociais. Os internautas sarcásticos que não concordam com as propostas políticas nem de Haddad e nem de Bolsonaro estão fazendo juras de amor ao emedebista. Para este público, nem o candidato do PT e nem o do PSL são a melhor alternativa. Pelo visto, o “anjinho” da vez é Michel Temer.

Placas

Ontem, placas indicativas foram colocadas no centro, como mostra essa foto quando da colocação de uma delas na avenida Olegário Maciel. Quem viu a situação elogiou a iniciativa, mas a questão da segurança foi criticada. Essa imagem foi feita por volta das 16h30, quando a via tem tráfego intenso, então houve questionamento do porque esse serviço não ter sido feito em um horário alternativo?

Joãozinho da Matinha

Familiares de João Nascimento dos Reis, o ‘Joãozinho da Matinha”, que faleceu no dia 22 de setembro, entraram em contato com a redação e solicitaram a publicação da seguinte nota: “A família de “Joãozinho da Matinha” informa que a Reserva está seguindo com as suas atividades normais a fim de que a manutenção dos serviços prestados à sociedade e à natureza, como também a própria memória de Joãozinho, sejam preservados. Portanto, continuamos recebendo e aguardando a sua visita”.